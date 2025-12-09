Симпатизанти на ДПС–НН в Асеновград: Помним им пачките и пуделите. Този път няма да стане! (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Не се стъписвайте от ПП–ДБ, видяхме ги как управляват, заяви пред стотици привърженици Калин Стоянов

Възгласи "Не на омразата" озвучиха митинга на ДПС–НН пред читалището в Асеновград, където се събраха стотици симпатизанти от града, Пловдив, Куклен, Долни Воден и Първомай.

Гост беше депутатът Калин Стоянов, който призова присъстващите да не се стъписват от призивите на ПП–ДБ. "Тези хора бяха на власт и ги видяхме какво могат. Сега искат пак да управляват. Ще ги допуснем ли", попита той. А присъстващите му отвърнаха: "Нее!".

"Тези хора се изкарват морални рупори. Но нека си припомним пачките и пуделите, а също и как по време на техните служебни правителства мачкаха демокрацията и издевателстваха над нас", заяви Али Байрям, общински председател на ДПС–НН в Пловдив. С него бяха над 250 души от пловдивската организация.

Мнозина издигнаха иронични плакати по адрес на Асен Василев с надпис "Вие сте в криза!".

"Нашият лидер е г–н Пеевски, който не дели хората. За него българи, турци, помаци, роми – всички са еднакви", допълниха други участници.

Митингът приключи мирно.