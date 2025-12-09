ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зеленски: Украйна е готова за прекратяване на огън...

Симпатизанти на ДПС–НН в Асеновград: Помним им пачките и пуделите. Този път няма да стане! (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

Симпатизанти на ДПС–НН изпълниха площада пред читалището в Асеновград.

Не се стъписвайте от ПП–ДБ, видяхме ги как управляват, заяви пред стотици привърженици Калин Стоянов

Възгласи "Не на омразата" озвучиха митинга на ДПС–НН пред читалището в Асеновград, където се събраха стотици симпатизанти от града, Пловдив, Куклен, Долни Воден и Първомай.

Гост беше депутатът Калин Стоянов, който призова присъстващите да не се стъписват от призивите на ПП–ДБ. "Тези хора бяха на власт и ги видяхме какво могат. Сега искат пак да управляват. Ще ги допуснем ли", попита той. А присъстващите му отвърнаха: "Нее!".

"Тези хора се изкарват морални рупори. Но нека си припомним пачките и пуделите, а също и как по време на техните служебни правителства мачкаха демокрацията и издевателстваха над нас", заяви Али Байрям, общински председател на ДПС–НН в Пловдив. С него бяха над 250 души от пловдивската организация.

Мнозина издигнаха иронични плакати по адрес на Асен Василев с надпис "Вие сте в криза!".

"Нашият лидер е г–н Пеевски, който не дели хората. За него българи, турци, помаци, роми – всички са еднакви", допълниха други участници.

Митингът приключи мирно.

Симпатизанти на ДПС–НН изпълниха площада пред читалището в Асеновград.
Симпатизантки се снимат с депутата от ДПС–НН Калин Стоянов на митинга в Асеновград.
Млади активисти с иронични плакати по адрес на Асен Василев.
Лидерът на ДПС в Пловдив Али Байрям (вдясно) с Калин Стоянов.
