В Търговище също излязоха на митинг под надслов "Не на омразата"

Привърженици и симпатизанти на “ДПС - Ново начало” се събраха тази вечер на митинг в Търговище. В пространството пред сградата на Драматичния театър в центъра на града те публично призоваха: “Не на омразата” и застанаха в защита на демокрацията, сигурността и стабилността на България, както бе обявено от трибуната.

В областния град, за да подкрепят правилтелноството, бяха жителите на петте общини на областта. Развяти бяха знамената на България и на партията-организатор. Присъстващите издигнаха плакати с надписи: “Изборите не са прищявка”, “Силните региони правят силна държава”, “Не на омразата”.

Пред множеството говориха кметовете на Омуртаг Джунейт Йонузов и на Антоново Хайредин Мехмедов, които казаха, че при това правителство в техните региони се правят инвестиции. Те посочиха, че са на митинга като отговорни хора, които искат “стабилна държава, работещо управление и ясен бюджет, който да гарантира бъдещето на всяко българско село, град и община”.

Към хората се обърнаха и Гюрсел Хасанов - бивш областен управител на Търговище, както и заместник-кметът на Омуртаг Радостина Дончева. Тя посочи, че “години наред общината живее в безвремие и разруха. Сега от една година насам ние се развиваме. За кратко време са направени инвестиции в техническата инфраструктура, който дават видими резултати”.

“Когато слушах колегите кметове, разбирах, че за първи път от 35 години има справедливо разпределение на средствата. От 35 години средствата се разпределят без значение дали е малка община, дали е средна или голяма. Средствата достигат до всеки един гражданин, до всяко едно село. Това ли е несправедливото разпределение на бюджета? Ето затова, докато това правителство работи за хората; докато това правителство създава спокойствие, приоритетите на държавата са европейското развитие, приоритетите на държавата са гражданите, ние ще го подкрепяме, ще излизаме на площада, за да се чува нашият глас!”, каза заместник-председателят на Областния съвет на “ДПС - Ново начало” Тахир Тахиров.

Митингът е предратилено заявен в общинската администрация от “ДПС-Ново начало”, потвърдиха за БТА от пресцентъра на Община Търговище.

Събитието бе охранявано от полиция. Не се стигна до затваряне на улици и възпрепятстване на движението на граждани и автомобили.