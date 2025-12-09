Йотова присъства на 10-годишнината на международната програма „Живописна България"

Вицепрезидентът Илияна Йотова беше гост на честването на 10-годишнината на международната академична програма „Живописна България". Пловдивският университет „Паисий Хилендарски" с подкрепата на Министерството на образованието и науката осъществява първата по рода си идея за литературни маршрути, в които студенти изследват българската литература и култура. В мултидисциплинарния проект, който се провежда под патронажа на вицепрезидента, са се включили над 120 студенти и докторанти от 15 висши училища, основно от чужбина, съобщиха от прессекретариата на президентството.

В приветствието си Илияна Йотова изтъкна, че изследванията в програмата за изключително ценни и за българите. „С вашата представа за нашата родна страна и нейната литература, култура и история вие разширявате и нашия кръгозор. С литературните маршрути създавате географията на духовна България", посочи вицепрезидентът.

Йотова заяви, че много държави са създадени от тежки битки и териториални завоевания. „България е уникална, тя е създадена от букви, писменост и книжнина. Не от върха на копието, а на стилоса, там, където в скрипториите са се раждали първите преводи на богослужебна литература, там, където са изписвани глаголическите букви", подчерта вицепрезидентът. Тя изтъкна, че България създава култура и духовност далеч извън своите предели и е определяна като духовна империя от редица чуждестранни учени.

Илияна Йотова подчерта усилията на Министерството на образованието и науката за развитието на българистиката в чуждестранните университети, като добави, че са необходими още действия, за да върне България своите позиции.

Вицепрезидентът изтъкна в приветствието си силата и значението на словото, събрало мъдростта на вековете, във време на високи технологии и изкуствен интелект. „Вие сте пазителите на словото. Не бива да позволяваме униформеното мислене и формулите да го погубват", се обърна Илияна Йотова към представителите на академичните среди.

Вицепрезидентът запозна присъстващите с предстоящия догодина трети Международен форум за кирилицата „Духовното наследство и оръжията на културата в дигиталния век", който се организира по нейна инициатива.