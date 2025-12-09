ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зеленски: Украйна е готова за прекратяване на огън...

Младеж се снима как се вози на покрива на автобус в София (Видео)

Младеж се качи на покрива на автобус Кадър: Фейсбук/ Катастрофи в София

Младеж се снима как се вози на покрива на автобус в София. Това става ясно от видео, публикувано в социалните мрежи. Н

На видеото ясно се вижда, че снимащият е на покрива на движещото се превозно средство, движещо се по столичния бул. "Черни връх".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

