Младеж се снима как се вози на покрива на автобус в София (Видео)

Младеж се снима как се вози на покрива на автобус в София. Това става ясно от видео, публикувано в социалните мрежи. Н
На видеото ясно се вижда, че снимащият е на покрива на движещото се превозно средство, движещо се по столичния бул. "Черни връх".
