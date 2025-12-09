ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Дулово се събраха на митинг на централния площад

1640
КАДЪР: Фейсбук/ДПС Пресцентър

На митинг под надслов "Не на омразата!" се събраха хора на централния площад в Дулово. Протестът бе обявен от Областния съвет на „Движение за права и свободи“ – Силистра на официалната фейсбук страница на партията за 18:00 часа, но 30 минути по-рано на площада в града започнаха да се събират хора. 

Според съобщението от пресцентъра на формацията проявата е срещу политическото напрежение, насаждано от опозицията, провокациите и опитите за дестабилизация на държавата в навечерието на най-важната и последна стъпка към пълноценната европейска интеграция - въвеждането на еврото в България, и провалянето на приемането на бюджета.

Присъстващите се обявиха в подкрепа на председателя на партия Делян Пеевски, заявиха, че са против етническото напрежение, те носеха плакати „Искаме стабилна държава“, „Всички сме равни“, „Няма втора класа“ и др.

На място има засилено полицейско присъствие, съобщи БТА.

КАДЪР: Фейсбук/ДПС Пресцентър

