В Крушари от „ДПС-Ново начало" казаха „Не на омразата" и „Искаме стабилна държава"

С химна на България и на Европейския съюз започна митингът под наслов „Не на омразата" в село Крушари, област Добрич. Площадчето пред читалището се изпълни с хора с прилежно приготвени плакати под звуците на патриотични песни като „Питат ли ме дей зората", „Хубава си моя горо", „Я, кажи ми, облаче ле бяло", включително и емблематичната „Моя страна, Моя България" се „завъртя" няколко пъти. Сред участниците бяха кметове, общински съветници, служители в държавни служби от партията. Всички изказващи се подчертаваха, че това е митинг на ДПС, нито веднъж не беше казано „ДПС-Ново начало". До плакатите „Не на омразата", „България е една, не ни разделяйне", имаше и други - „С вас сме, г-н Пеевски", „Пълна подкрепа за Пеевски", както и такива като „Жълтите павета не са България", „По вашия начин няма да стане", „Искаме стабилна държава, сигурност за хората", „Пътят на България е Евпорейският съюз и НАТО". Те бяха издигнати под развети знамена на България, Европейския съюз и на ДПС.

Когато зазвучаха 100-те каба гайди, присъстващите се насочиха към стълбите на читалището, които бяха своеобразна трибуна на ораторите. Народният представител от „ДПС-Ново начало" от област Добрич Ертен Анисова подчерта: „Събрали сме, за да кажем не на противопоставянето и агресията. Искаме да живеем в мирна, стабилна и сигурна България.България е нашата Родина. Ние сме родени тук, живеем тук, работим тук, плащаме данъците си тук. Никой не може да ни дели." „Подкрепяме нашия лидер Делян Пеевски", каза още Анисова, след което последваха възгласи „ДПС", а областният председател на партията д-р Ердинч Хаджиев вдигна плакат „Пълна подкрепа за Делян Пеевски". „На страната е нужна стабилност, за да могат да се развиват всички общини – и такива като община Крушари", каза още Анисова. „Събрали сме се в подкрепа на институциите в страната, на конструктивния диалог, на стабилността. Това е мирно събиране", заяви председателят на общинската организация на „ДПС-Ново начало" в Добрич Люцкан Малджиев.