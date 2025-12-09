Митинг в подкрепа на правителството организира във Враца „ДПС – Ново начало“

Митинг в подкрепа на правителството организира тази вечер във Враца „ДПС – Ново начало“, а за участие в него пристигнаха жители на различни населени места от областта. Те се събраха пред сградата на Община Враца с плакати, на които пишеше „Не на омразата“, „Мафия“, „Младите хора искаме мир и сигурност“, „Уважавайте, не разделяйте“ и др.

Това не е контрапротест, ние не сме против протестите, каза народният представител от „ДПС-Ново начало“ за област Враца Иво Цанев. „Ние сме за всички протести, които водят след себе си нещо добро за България, които показват, на които и да са политици, че когато има някаква грешка, тя трябва да се поправи, но сме против протестите, които се случиха в София, които обърнаха нашата столица. Тази вандалщина, която се случи, беше очевидно, за да се покаже, че едва ли не България трябва на всяка цена да отиде на избори. Разберете правилно – най-големият проблем в момента е, ако България отиде към избори“, каза Цанев и призова да не се допускат извънредни избори, за да може този, който законно е избран да управлява, да си изпълни програмата. „Не“ на омразата, „да“ на стабилността и реда“, каза Иво Цанев.

Пред събралите се се изказаха и други участници в митинга, сред които заместник областният председател на „ДПС-Ново начало“ Кристин Касъмов и общинският председател на партията за Козлодуй Стефан Вълков. „Подкрепяме правителството, което работи за всички тези хора, които са се събрали тук и приемане на бюджета. Това искаме за благото на всички вас“, каза Касъмов, а Стефан Вълков допълни, че с действията си тази вечер симпатизантите на партията са показали как се прави митинг в една демократична държава.

За БТА организаторите казаха, че протестът е законен и за него има подадено заявление в общинската администрация. Събитието бе охранявано от органите на реда.