Жители на Монтана се събраха на площад „Жеравица“ на митинг

Жители на област Монтана се събраха на централния площад „Жеравица“ в едноименния град на митинг в подкрепа на правителството, който бе организиран от „ДПС - Ново начало“ под мотото "Не на омразата". От общинската администрация в Монтана казаха, че митингът е заявен официално в общината от Областния съвет на ДПС в Монтана, предаде БТА.

Митингът е срещу политическото напрежение, насаждано от опозицията, провокациите и опитите за дестабилизация на държавата, казаха организаторите на проявата. Участниците се обявиха в подкрепа на председателя на „ДПС - Ново начало“ Делян Пеевски, те носеха плакати с надписи: "Пълна подкрепа за Пеевски!", "Уважавайте, не разделяйте!", "Всички сме граждани на България! Няма втора класа хора".

На митинга говори народният представител и член на Централното оперативно бюро на „ДПС - Ново начало“ Димитър Аврамов. Сред участниците бяха кметът на село Габровница Рангел Иванов и председателят на Общински съвет – Бойчиновци Деян Георгиев. Присъстваха хора от различни общини в област Монтана.

На митинга имаше засилено полицейско присъствие.