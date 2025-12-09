ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Радев удостои италианския бизнесмен Роберто Санторели с почетния знак на президента

Радев удостои Роберто Санторели с Почетния знак на президента Снимка: Прессекретариат на президентството

Италианският бизнес има важен принос за растежа на българската икономика и развитието на нейната конкурентоспособност и модернизация. Това заяви държавният глава Румен Радев в рамките на церемония, на която удостои с почетния знак на президента председателя на Конфиндустрия България Роберто Санторели. Сдружението, създадено през 2000 г., има за цел да представлява италианските предприятия в България. Отличието бе връчено за приноса на Роберто Санторели в развитието на българо-италианските икономически отношения и ползотворното сътрудничество с държавните институции в интерес на бизнеса и гражданите. В събитието участва и посланикът на Италия Марчело Апичела.

„България и Италия са не само съюзници и партньори, а най-вече приятели", посочи президентът, като открои регулярните си срещи с президента Серджо Матарела, на които икономическо сътрудничество между двете страни винаги е водеща тема. Италия е сред водещите търговско-икономически и инвестиционни партньори на България, като за първото полугодие на тази година стокообмен възлиза на над 2,8 млрд. евро, а сумарният обем на италиански инвестиции в България е над 4 млрд. евро. Държавният глава подчерта, че италианските инвестиции са ценни на само заради създаването на нови работни места, но и заради това, че внасят успешен модел на отношения между бизнес, общество и държава.

Румен Радев поздрави ръководството на Конфиндустрия България за активната съвместна дейност още от началото на неговия президентски мандат и приветства председателя на сдружението Роберто Санторели за неговия принос в бизнес делегациите, водени от президента при посещения извън страната.

