ДПС пробваха да вкарат искането си за закриване на КПК преди вота на недоверие

ДПС-Ново начало се опита да вкара искането си за закриване на Комисията за противодействие на корупцията като първа точка в днешния дневен ред на парламента. По план работата на депутатите трябва да започне с дискусиите по внесения от ПП-ДБ 6-и вот на недоверие срещу кабинета "Желязков".

Вотът е за провал на правителството в икономическата политика, довел до протести срещу бюджет 2026 в голяма част от градовете в страната.

Предложението за закриване на КПК бе внесено от лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, който още от лятото заговори за закриването ѝ. То обаче бе отхвърлено с 56 гласа "против" и 116 гласа "въздържал се". Подкрепа дадоха едва 39 депутати- вносителите на предложението и хора от "Величие".

Освен искането за закриване на антикорупционната комисия, от ДПС-НН поискаха да се вкарат и тези за свалянето на имунитетите на депутатите от "Възраждане" Ивайло Чорбов, Славчо Крумов, Никола Димитров и Йордан Тодоров, които участваха в погромите над сградата на Европейската комисия в София през февруари. Имаше и искане от Хамид Хамид да се гледа искането и за свалянето на имунитета на Джейхан Ибрямов, но председателката на НС Рая Назарян заяви, че то е недопустимо за разглеждане, защото не е минал едномесечен срок от предходното искане.

От "Възраждане" пък поискаха преди дебата по вота да се включи изслушване на финансовата министърка заради изплащането на парична гаранция от 1,2 млрд. евро за предоставяне на помощ на Украйна, което не бе подкрепено от залата.