След 3 часа и половина дебат: утре в 13:30 ч. гласуват за шестия вот на недоверие

Бюджетът бил финалната капка, която изкарала хората от различни обществени групи по площадите и ги накарала да извикат "Оставка", смятат вносителите

Не тръгваме от 0, а от минус, и точно това правителство успя да поправи вашите грешки, обърна се към ПП-ДБ финансовият министър Теменужка Петкова

Утре в 13:30 ч. депутатите ще гласуват по шестия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков" за провал в икономическата политика. След 3 часа и половина председателката на парламента Рая Назарян закри дебатите по вота.

В мотивите към него, вносителите са описали 3 части, в които според тях се състои провалът на правителството в икономическата политика: действия, довели до негативно развитие на икономиката, бездействия по ключови реформи, довели до удържани "стотици милиони" по плана за възстановяване и устойчивост и лошо и некомпетентно преразпределение на публичен ресурс, който води до по-голяма тежест за работещите и бизнеса.

Подписи за шестия вот срещу кабинета дадоха от МЕЧ и "Алианса за права и свободи". Че ще го подкрепят, заявиха от "Възраждане" и "Величие" в зала. Преди началото на дебатите Йордан Иванов от ДСБ поиска дебатите по вота на недоверие да се излъчат в ефира на БНТ и БНР. Предложението му обаче бе отхвърлено с 103 гласа "въздържал се" и 8 "против". "За" бяха 86.

Пред депутатите и министрите от кабинета "Желязков" мотивите по вота бяха представени от съпредседателя на "Да, България" Божидар Божанов. Той обяви, че вотът е внесен заради факта, че правителството бута страната към икономическа катастрофа. В началото на дебатите пленарната зала бе пълна СНИМКА: Велислав Николов

"Бюджетът беше финалната капка, която изкара хора от различни обществени групи по площадите и ги накара да извикат "Оставка". Икономиката страда от това, че регулаторите са сложени зависими, често некомпетентни хора, които организирано удрят едни, а над други опъват чадъри. Оставката е необходима, защото не може страната да бъде жертва на безграничния страх на Бойко Борисов и неистовото желанието на Делян Пеевски за власт", каза Божанов.

"ГЕРБ, БСП и ИТН виждат какво причиняват на страната и собствените си партии, довечера ще видите яда на хората, които не искат да им бъркате в джоба. Властта вече сте я загубили, остава да се официализира с акт. Българите се тревожат за страната и бъдещето си", заяви той.

Божанов каза още, че въпреки внушенията, че протестите са против влизането в еврозоната, тя винаги е била важен приоритет за тях. Божидар Божанов представи мотивите на вота СНИМКА: Велислав Николов

Дебатът бе открит от зам.-шефът на НС от квотата на "Възраждане" Цончо Ганев, който заяви, че правителството е "позорно", защото превърнало страната във "фалирала държава с неясно бъдеще".

"Правителството ще бъде запомнено с няколко неща, които ще имат последици през следващите няколко години: заемите, с които ни зароби, които само тази година са 19 млрд., а такова дългово загробване за текущи разходи само, без никаква добавена стойност, не се е случвало никога", коментира той.

Като пример за проблема с икономиката Ганев даде отлагането на най-голямото плащане по втория договор със САЩ за придобиването на изтребителите F-16. По план то трябваше да бъде направено през 2026 г., но сега ще се случи с 2 години закъснение.

"Вашето правителство започна с ниско доверие, а вие упражнявате властта, сякаш сте спечелили 5 млн. гласа. Има демократична, европейска и конструктивна опозиция. Казахме ви, че няма да предприемаме действия докато членството в еврозоната не стане необратимо, спазихме този ангажимент, но вие не разбрахте тази отговорност, приехте го като покана да се самозабравите", заяви Явор Божанков.

Като примери за това той даде арестите на политически опоненти без доказана вина (арестите на кмета на Варна Благомир Коцев и бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов- бел.ред.), както и заседанието на комисията по енергетика с продължителност от 26 секунди, на което бе решено за особения управител на "Лукойл".

"Започнахте да правите това, което винаги сте правили. Бюджетът беше само повод, а вие мълчите за причините на това недоволство. Няма нито една мярка в подкрепа на българския бизнес, в полза на икономиката, без реформи. През 2025 г. икономиката трябваше да става по-европейска, не евразийска. Вече има средна класа, има младо поколение, хора, които не се страхуват и се борят за бъдеще без страх", каза още Божанков.

"Не осъзнавате фундаменталните си грешки, или ги осъзнавате, но няма да предприемете действия. Искате да приспите хората, техния стимул за по-добро бъдеще", допълни той.

След него на трибуната излезе колегата му Йордан Иванов, който запита дали вицепремиерът и лидер на БСП Атанас Зафиров дали ще спази заканата си и ще оттегли подкрепата си за кабинета, след като първия вариант на бюджета бе оттеглен. Обърна се и към Станислав Балабанов с въпроса дали все още не вижда участието на Пеевски във властта.

"Отговорността е на мандатоносителя, неприемливо е гаранцията да идва от подкрепящите партии. Царската корона е в ГЕРБ. Хората от протеста не отидоха пред централите на ИТН и БСП, те бяха пред централите на ГЕРБ и ДПС. Това не трябва да ги успокоява, по-добре да имаше недоволство, това е тревожен сигнал", каза Божанков.

"Борисов сякаш подаде оставката на кабинета, като каза, че ще го удържат на власт до 1 януари, остават му 20 дни, на умряло куче нож да вадиш. Бюджетът е същия като този за 2025 г. без никакви промени, защото това, което предлагаха не беше приемливо за никого", заяви Димо Дренчев от "Възраждане".

След това депутатката от "Величие" Мария Илиева излезе, за да каже, че според данните на НСИ за последните месеци икономическият растеж е повърхностен и не води до разширяване на работни места и развитие на индустрията.

Последва изявление на Манол Пейков, който призова "единственият поддръжник" на правителството Делян Пеевски да се появи в зала, за да подкрепи кабинета. Той поиска да бъде осигурено физическото му присъствие, а ако не стане- да се направи с мултимедия, както било на вчерашните протести в подкрепа на правителството, организирани в 24 града от ДПС-НН.

"Мога да ги призова да присъстват тялом и физически, за духом не мога да поема такъв ангажимент", отвърна му председателстващият заседанието Костадин Ангелов от ГЕРБ.

Малко след това депутатката от ПП-ДБ Елисавета Белобрадова донесе картонен макет на лидерът на ДПС и го постави на стола, на който Пеевски сяда в пленарната зала. Той обаче бързо бе изнесен от квесторите. Елисавета Белобрадова донесе картонен макет на Делян Пеевски в пленарната зала СНИМКА: Юлиян Савчев Елисавета Белобрадова донесе картонен макет на Делян Пеевски в пленарната зала СНИМКА: Юлиян Савчев Макетът на лидера на ДПС-НН обаче бързо бе изнесен от квесторите СНИМКА: Юлиян Савчев

"Ако влизането ни в еврозоната е пенсионният билет на г-н Борисов, ще ви изтърпим още 2 седмици, но не знам народът колко ще ви изтърпи", коментира и Богдан Богданов, след като на трибуната излязоха Георги Кръстев и Красимир Терзиев от ГЕРБ и защитиха кабинета. В дискусията се включиха и депутатката от "Величие" Мария Илиева, които представи данни на НСИ, според които ръстът на икономиката е нисък през летните месеци. Лидерът на МЕЧ Радостин Василев пък я нападна, че данните й са грешни и вероятно са взети от "безплатната версия на ChatGPT". Радостин Василев СНИМКА: Велислав Николов

"Кабинет има от 11 месеца, а това вече е шести вот срещу него, а гледаме и постоянни перформънси на "конструктивната" опозиция. 80% от мотивите на вота са несъстоятелни, като говорим за административната тежест, за СУПТО, плановете за увеличаване на данъците", заяви Александър Иванов от ГЕРБ. Той даде пример, че по данни на Евростат България се нарежда на 5 място по ръст на икономиката в Европа. Имало данни за рекордно ниски нива на безработицата, подобрение на БВП и заетостта.

"Вотът цели дестабилизация на държавата, никой от вносителите няма да излезе да ви каже какво следва после. Правителството на Желязков дойде с отговорността да се справи с вдигането на цените", каза още Иванов.

Мартин Димитров от ПП-ДБ пък представи данните на НСИ за октомври и ноември, според които имало "тежко влошаване" на бизнес климата.

"Правителството започва да убива българската икономика, като имаш слабо правителство нищо не постигаш. То ще бъде носител на 2 уникални, негативни рекорда: взетите дългове през 2025 и 2026 г.: 52 млн. лв. на ден. Вторият уникален рекорд са разходите към БВП. 45% преразпределение е нечувано повече от 25 г. у нас. Хората разбраха, че освен, че сте се самозабравили, искате да бъркате дълбоко в джоба им, затова е протестът", заяви той.

Хюсни Адем от АПС припомни предишните теми на вотовете на недоверие, които били конкретни, а този не бил само за определен сектор. "Говорим за провал на държавата в икономическата политика, вече въпросът не е дали, а кога. Никой кабинет след шест вота на недоверие няма моралното право да продължи да управлява", категоричен бе той.

В първото си изказване на трибуната, министърът на финансите Теменужка Петкова заяви, че бюджет 2025 е дал възможност за устойчивост на публичните финанси, с което е постигнато членството на страната в еврозоната.

"Предоговорихме ПВУ, провален през последните 4 години, след нас колегите се заеха да го преработват така, че чакахме 1 година да получим средства. За 11 месеца трябваше да поправим грешката от последните 4 г. До края на годината ще получим близо 4 млрд. лв. по второто и третото плащане", каза Петкова. Финансовата министърка Теменужка Петкова СНИМКА: Велислав Николов

"Не тръгваме от 0, а от минус, и точно това правителство успя да поправи вашите грешки. И за 2025, и за 2026 г., са включени всички инвестиции, които успяхме да предоговорим. Правителството изпълни стратегическата цел за еврозоната, след като изпълнихме честно всички критерии", заяви финансовата министърка.

Освен това тя даде пример, че в световен мащаб е бил вдигнат кредитният рейтинг на страната. Относно дълга тя заяви, че "да поддържаш 3% дефицит се оказва фатално, неизбежно е да расте и дълга, защото дефицита се финансира от дълг".

Тя обясни, че в проекта за бюджет 2026 лимитът на дълга е 9,94 млн. евро. Към него било включено финансирането за отбрана по механизма на ЕК SAFE- 3,2 млрд. евро, 3,7 млрд. били за финансиране на дефицита, 1,4 млрд.- за финансиране на дълга от предходните периоди, а 1,2 млрд.- за увеличаване на капитала на определени държавни дружества. В това число влизало финансирането на общия проект с немския отбранителен концерн "Райнметал" за изграждането на 2 завода - за барут и 155-мм снаряди по натовски стандарт, за което били заложени 407 млн. евро. Имало и 60 млн. за закупуването на вертолети за гасене на пожари.

"Ръста в разходите за персонал, социални плащания и пенсии е 33 млрд. лв. Имало е картечница, тя е била използвана, но не от нас. Не си купуваме време, времето го дават хората на избори, каза още Петкова.

"Призовавам ви да подадете оставка, защото това правителство краде бъдещето на народа, включително от гледна точка на икономиката. Няколко числа как изглежда: парите за наука за 2027 г. са предвидени да бъдат 5,9 млн. евро, при предвидени за 2026 г.- 562 млн. Парите за образование са 5,5 млрд. за 2027-а, при 5,7 млрд. евро за 2026 г., а тези за спорт и култура за 2027 г. са 808 млн., а за 2026-а са 868 млн.", заяви лидерът на "Промяната" Асен Василев. Асен Василев СНИМКА: Велислав Николов

"Данъците и БВП се увеличават през 2027 г. по вашите прогнози, няма да има пари за образование, за здравеопазване са замразени, всичко пада през 2027г., вдигат се данъците и осигуровките на гражданите и фирмите, каквито са вашите намерения. Основата на икономиката зависи от инвестициите в образование, здравеопазване, култура, спорт. До края на септември трябваше да решите проблема със заплатите на младите лекари и медицински сестри, а те днес протестират. И тях изкарахте на площада. 200 млн. да бъдат спестени точно от тях, вие не можете да вземете самостоятелно решение със собствената си воля", каза още той.

"Говорите за младите лекари. Те са изведени на отделен ред в бюджета, предвидени са 30 млн. евро само за тях, защото те са ни важни и понеже са ни важни всички, намерихме решение и за медицинските сестри, за което искате да протестирате. Но вие явно искате да протестирате, защото намерихме пари, не може да ви се угоди", отговори му министър Петкова. Асен Василев даде графика, озаглавена "Държавен дълг" на Теменужка Петкова СНИМКА: Юлиян Савчев

Просветният министър Красимир Вълчев пък излезе да защити парите за образование и наука. Имаме две увеличения - едното е за БАН, другото е за държавните висши училища. Това увеличение е заради общото увеличение на възнагражденията на всички с 10%, включително и на неакадемичния персонал, за който в първия вариант на бюджета не беше заложено такова увеличение", обясни той.

"Икономическата политика на страната според вносителите била катастрофална. Катастрофална за кого? За икономиката - едва ли, за опозицията със сигурност, защото тя има основен проблем - добрите резултати на държавата, са лоши резултати за тяхната ТикТок пропаганда. Данните казват нещо съвсем друго - България е на пето място в ЕС по ръст на БВП, настигаме Европа и това се нарича провал? Това не е провал, това е моделът - работа вместо приказки. По отношение на заплатите - най-голям ръст в ЕС от 13,4%, минималната заплата - 38% нагоре за две години, безработица - 3,4%, едно от най-ниските нива на ЕС, производството расте и това ви изнервя. Четвърти сме по ръст на производството в ЕС, фабриките работят. Най-голямото ви политическо наказание е стабилността. Именно тя, защото паниката е вашият кислород", излезе в защита на кабинета Павела Митова от ИТН.

И добави: "Ще цитирам един класик. "Кой разпореди това безобразие?" Та да питам, кой разпореди да сме пети в ЕС по растеж, да сме първи по ръст на заплатите, дългът да е най-нисък, производството да се качва в европейския тип, инвеститорите да се връщат. Знам, че ви липсва контролът и физически да сме в криза, която сами създавате, за да се правите, че после ще я поправите", каза още тя. По думите й вотът на недоверие не е срещу икономическата политика, а срещу политическото безсилие на опозицията, в частност ПП-ДБ. "Не ви харесва, че България върви напред, върви напред без вас", заключи Митова.

"Вотът е за провал в икономическата политика, но като че ли най-малко се говори за икономика, а можеше да говорим за икономическия ни ръст, който ни нарежда на челните места в ЕС, за това, че приходните агенции ще съберат над 9 млрд., за повишения кредитен рейтинг на България, или за милиардите усвоени по ПВУ. Искаше ми се дебатът днес да е за това на къде искаме да развием икономиката ни, защото след по-малко от месец влизаме в еврозоната. Но дебатът не е в такава посока, а целта е дестабилизиране на държавата", заподозря Атанас Атанасов от БСП-ОЛ.

Обърна се и към колегите си от ПП-ДБ. "Аз не съм поколението Gen Z., аз съм предишното, от онова, което излъгахте 2020 г. на площада, онова поколение, което трябваше сега да кара електрически коли, произведени в Ловеч, да кара през трите тунела под "Шипка" да напуска страната през петте моста над Дунав, но какво получи обществото - опорочена конституция, корупционни афери, безпринципни коалиции", каза той.

Станислав Балабанов от ИТН пък се сдоби със забележка, след като от трибуната цитира обидно изказване, отправено към Асен Василев, с което бе определен като "долен педераст".

След като парламентарните групи на ПП-ДБ, "Възраждане" и "Величие" изчерпаха времето си за изказвания по точката, председателката на НС Рая Назарян закри дискусиите и обяви, че гласуването на вота ще се проведе утре след 13:30 ч.