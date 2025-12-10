ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ДБ предлага НСО да пази само председателя на парламента

Весела Бачева

[email protected]

3544
Лидерите на ДаБГ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов Снимка: Велислав Николов

Това правителство вече е паднало, вярва Божидар Божанов

"Демократична България" предлагат НСО вече да пази само председателя на Народното събрание, а не и редови депутати. Те са внесли промени в закона за НСО.

"Охраната на Пеевски от НСО трябва да бъде свалена. Тя е абсолютно нелогична по фалшив сигнал за руското ГРУ и трябва всеки депутат да бъде равнопоставен, охрана трябва да има само председателя на Народното събрание. В момента Пеевски освен НСО го пазят баретите от специализирания отряд за борба с тероризма, полиция, жандармерия и частна охрана. На тази гавра трябва да се сложи край", каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев. Той посочи, че няма информация друг депутат да е пазен от НСО.

ДБ ще внесат и промени в закона за мерките срещу изпиране на пари. Другият съпредседател на ДаБГ Божидар Божанов обясни, че с тях ще направят така, че санкциите по "Магнитски" да се прилагат спрямо Пеевски.

"Машинното гласуване е начинът да няма всички тези схеми и манипулации, които Конституционният съд, не ние, потвърди. Трябва по всички канали и начини Пеевски да бъде изолиран от политическата система, да се реализира реален санитарен кордон, който гражданите сложиха на улицата. Това е единственият начин да бъде решена тази политическа криза, която иначе води до системна нестабилност", каза Божанов.

Попитан дали мисли, че протестът може да промени нагласите на управляващите, обясни: "Ако имат останал базов политически инстинкт, да, тъй като те виждат, че доверието им се срива. Протестът е подкрепян от все повече хора, дори да не са на улицата. Тази власт вече е паднала. Обективирането на това чрез формален акт е просто формалност".

Довечера предстои поредния антиправителствен протест, организиран от ПП-ДБ, в София и големите градове в страната. Пред Народното събрание вече строят сцени за говорителите. Пленарното заседание днес пък започва с дебати по вота на недоверие срещу правителството.

Лидерите на ДаБГ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов

