Кучета нападнаха и нахапаха зверски 71-годишна жена в свищовско село (обновена)

71-годишна жена от свищовското село Александрово е в болница с тежки разкъсвания по главата, след като бе нахапана от кучета. Сигнал за случая е получен във вторник следобед, съобщи полицията.

От проведените до момента действия по разследването е установено, че потърпевшата е била нападната от три кучета, които са я повалили на земята и са я нахапали в областта на главата и крайниците. Само намесата на мъж и жена, които минавали наблизо и прогонили озверелите песове, са спасили пенсионерката от смърт, казаха от полицията. Тя е настанена за лечение в болница в Бяла, без опасност за живота.

Едното от кучетата е ловджийско, било вързано в двор и при него често идвали две бездомни. Във фаталния следобед то успяло да се отвърже и, без причина и лай, трите изкочили от дворното място и се нахвърлили върху преминаващата по улицата възрастна жена.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава. Полицаите се опитват да заловят агресивните песове, за да вземат натривки и да ги приберат.