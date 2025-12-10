ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шофьор от катастрофа на пътя Велико Търново - Русе се оказа с 1,30 промила алкохол

Дима Максимова

Шофьор, употребил алкохол, установиха служители на РУ – Горна Оряховица при обработване на произшествие с материални щети. Във вторник около 19 ч е получен сигнал за катастрофа между лек и товарен автомобил на кръстовище за с. Крушето по главния път Велико Търново - Русе.

Изпратеният на мястото полицейски екип е установил, че пострадали няма. При проверка на двамата водачи за употреба на алкохол, пробата на  64-годишния шофьор на леката кола от с. Поликраище е отчела 1,30 промила. Той е дал кръвна проба.

Произшествието е обработено по административен ред.

