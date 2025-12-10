Жена е с опасност за живота след челна катастрофа край Берковица

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Жена е с опасност за живота след челна катастрофа на пътя от Берковица за село Благово, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 9 декември около 15:30 ч. 65-годишна жена, управляваща "Субару" влиза в насрещното и блъска "Тесла", управлявана от 45-годишен мъж.

Пострадала е жената, предизвикала катастрофата, както и един от пътниците в "Тесла"-та.

Вследствие на удара са нанесени средни телесни повреди на водача на Субаруто и на един от пътниците в Тесла. Двата автомобила са с тежки щети, ударена е и мантинелата на пътя.

На място е пристигнал екип на Центъра за спешна помощ Берковица и пострадалите са откарани в монтанската болница. След преглед жената е настанена в реанимация с фрактура на дясна китка, счупени ребра и пробит бял дроб с опасност за живота. Извършен е оглед на местопроизшествието. По случая е образувано досъдебно производство.