Жена е с опасност за живота след челна катастрофа край Берковица

Камелия Александрова

Жена е с опасност за живота след челна катастрофа на пътя от Берковица за село Благово, съобщиха от полицията. 

Инцидентът е станал на 9 декември около 15:30 ч. 65-годишна жена, управляваща "Субару" влиза в насрещното и блъска "Тесла", управлявана от 45-годишен мъж. 

Пострадала е жената, предизвикала катастрофата, както и един от пътниците в "Тесла"-та. 

 Вследствие на удара са нанесени средни телесни повреди на водача на Субаруто и на един от пътниците в Тесла. Двата автомобила са с тежки щети, ударена е и мантинелата на пътя.

На място е пристигнал екип на Центъра за спешна помощ Берковица и пострадалите са откарани в монтанската болница. След преглед жената е настанена в реанимация с фрактура на дясна китка, счупени ребра и пробит бял дроб с опасност за живота. Извършен е оглед на местопроизшествието. По случая е образувано досъдебно производство.

