ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

EK представи мерки за опростяване на правилата в о...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21882220 www.24chasa.bg

Тийнейджъри в Харманли подадоха фалшив сигнал за бомба

1900
Тийнейджъри подадоха фалшив сигнал за бомба в полицията в Харманли СНИМКА: Архив

Тийнейджъри подадоха фалшив сигнал за бомба в полицията в Харманли, съобщиха от ОДМВР.

 Обадили са се на 9 декември, че е поставено взривно устройство зад парното помещение на управлението.

Районът е отцепен и са извършени от проверки и действия по установяване ползвателя на телефона.

Изяснено е, че собственик на телефона е 16-годишно момче, а негов съученик е подал неверния сигнал.

Случая е докладван на прокурор и е образувана преписка. Материалите по нея ще бъдат докладвани на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

На непълнолетните са съставени актове по Закона за националната система за спешни повиквания.

Тийнейджъри подадоха фалшив сигнал за бомба в полицията в Харманли СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание