ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

EK представи мерки за опростяване на правилата в о...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21882290 www.24chasa.bg

Сръбски шофьор се сби с полицай на ГКПП Капитан Андреево

8132
Сръбски водач е задържан за причиняване на телесна повреда на полицай в Свиленград СНИМКА: Архив

Сръбски водач е задържан за причиняване на телесна повреда на полицай в Свиленград, съобщиха от ОДМВР-Хасково. 

Вчера около 16 часа в близост до изхода за село Капитан Андреево патрул в състав от управлението в града е патрулирал във връзка със създалата се опашка и увеличен график към ГКПП Капитан Андреево на тежкотоварни автомобили, образувала се заради блокадата на гръцките фермери.

Униформени полицаи са уведомили сръбски водач на товарен автомобил „Скания“, опитващ се да изпревари останалите чакащи товарни коли, че трябва да се нареди на опашката за преминаване. Идеята не допаднала на 42-годишният сърбин, в резултат на което той е проявил агресия. Посегнал е и е съборил на земята младши инспектор от управлението.

Последвало е незабавното му задържане до 24 часа в местния арест. По случая е образувано бързо производство. В района на опашката от товарни автомобили на АМ "Марица" в посока Р Турция и на локалните платна преди ГКПП "Капитан Андреево" патрулират 6 полицейски екипи - на км. 107 и км. 89.

На пътен възел "Капитан Петко войвода" път I-88 с АМ "Марица"; пътен възел за Свиленград с път II-55; в Свиленград посока да село Капитан Андреево и екип на магистрална полиция, обхождащ опашката.

Сръбски водач е задържан за причиняване на телесна повреда на полицай в Свиленград СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание