На 9 декември 2025 г. Медицински университет – Плевен отбеляза исторически момент с тържествена церемония „първа копка“ за изграждането на новия Факултет по ветеринарна медицина – петото основно звено в структурата на висшето училище. Събитието бе съпътствано от водосвет и събра официални гости, партньори и представители на академичната общност.

Специален гост на церемонията беше вицепремиерът г-н Атанас Зафиров, който поздрави студентите и гостите, подчертавайки значението на бъдещата академична база за развитието на региона. По думите му новият факултет ще превърне МУ–Плевен в едно от най-модерните висши училища в Северна България, ще привлече студенти от целия Балкански полуостров и ще допринесе не само за напредъка на медицината, но и за икономиката и здравеопазването в региона. Заедно с ректора проф. Добромир Димитров и областния управител инж. Мартин Мачев той направи символичната първа копка.

Проф. Димитров отправи думи на благодарност към всички политически и институционални партньори, допринесли за реализирането на проекта. Той подчерта значението на сътрудничеството с Министерството на здравеопазването и партньорите по проект „Единно здраве за Северозападен регион“. Ректорът благодари и на ветеринарните лекари за доверието, както и на всички граждани, подкрепили инициативата. Специално бе отбелязан приносът на кмета на Пордим г-н Детелин Василев, който дари базата „Д-р Едуард Хаскел“ като първи дом за студентите по ветеринарна медицина.

На събитието присъстваха първите 40 студенти в новата специалност „Ветеринарна медицина“, които от началото на учебната 2025/2026 г. се обучават в модернизираната учебна база в град Пордим. Присъствието на представители на всички 21 партньори по проекта подчерта широката подкрепа и значимостта на инициативата за Северозападния регион.

След церемонията в зала „Магнум“ се проведе откриваща пресконференция, на която беше представен проектът „Изграждане на факултет по ветеринарна медицина с клиника за дребни животни и обществени зони за отдих и зелени площи“. Главният архитект разкри, че новият комплекс ще включва университетска болница с клиники за дребни животни, корпус с учебни зали и кабинети, сграда на деканата, зони за паркиране, както и обществено достъпни зелени пространства. Проектът обхваща 13 декара и е разработен в духа на европейския Баухаус – с акцент върху устойчивост, естетика и достъпност.

МУ–Плевен стартира реализацията на големия проект BG16FFPR003-2.002-0012 „Единно здраве за Северозападен регион“ на 30 октомври 2025 г. Той се финансира по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027. Университетът е водещ партньор и бенефициент по АДБФП BG16FFPR003-2.006-0019 за „Изграждане на факултет по ветеринарна медицина с клиника за дребни животни и обществени зони за отдих и зелени площи на територията на МУ - Плевен“, с общ бюджет от 14 824 636 лв. От тях 12 217 165,08 лв. представляват безвъзмездна финансова помощ, включително 10 384 590,32 лв. европейско и 1 832 574,76 лв. национално съфинансиране. Собственият принос на МУ–Плевен възлиза на 2 607 470,92 лв. Проектът има срок на изпълнение 36 месеца и трябва да приключи на 30 октомври 2028 г.

С първата копка МУ–Плевен постави началото на амбициозно начинание, което обещава да промени картата на висшето образование и ветеринарната медицина в България, като създаде модерна, устойчива и привлекателна среда за обучение на бъдещите специалисти.