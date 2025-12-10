ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откриха убит от бракониери елен край Момчилград

Ненко Станев

По случая с убития елен работят криминалисти и разследващ полицай. СНИМКА: 24 ЧАСА

Разследване за незаконно убит едър дивеч е започнато в Районното управление в Момчилград, след като в землището на града е открит мъртъв елен с огнестрелна рана. Сигналът е подаден вчера по обяд, а на място е изпратена дежурна оперативна група, която е извършила оглед и е образувала досъдебно производство.

Според допълнителна информация еленът е бил оборудван с тракер и проследяван чрез GPS от природозащитна организация. Данните показали, че животното е спряло да се движи, което е провокирало сигнал към властите. Предполага се, че еленът е бил прострелян на друго място и е успял да измине известно разстояние, преди да издъхне от раните си край Момчилград.

Трупът на животното ще бъде изпратен за аутопсия. По случая работят служители от група „Криминална полиция" и разследващ полицай. Издирва се извършителят на деянието.

