Евгения Стефанова, Мениджър Човешки ресурси в Нестле България, говори откровено за бъдещето на работата, реализма в ЧР практиките и как малките ежедневни жестове оформят културата на компанията повече от грандиозните инициативи.

- Евгения, ти имаш над 20 години опит в полето на човешките ресурси. Какво умение би искала да „подариш“ на всеки млад човек, който прави първите стъпки в кариерата си?

- Най-ценното умение е способността да се адаптираш, да учиш нови неща и да се развиваш постоянно. В днешните дигитални времена не е трудно да намериш информация, но истински стойностното умение е да можеш да усвояваш знания и да ги прилагаш. В съвременната работна среда, където всичко се променя бързо, не е нужно да имаш обширни познания, а да можеш да учиш бързо и ефективно да прилагаш наученото на практика.

- Спомняш ли си момент от последните години, в който промени мнението си по важен професионален въпрос? Какво в ситуацията или в хората около теб те накара да видиш нещата по нов начин?

- Не мога да се сетя за конкретен важен въпрос, но през годините съм се научила да слушам повече околните. Дори когато имам различно мнение, не го налагам. Опитвам се да разбера как другите биха подходили и защо. Това е процес – “да прогледнеш” през очите на другите и да почерпиш нови идеи. За мен е важно да чуя различните гледни точки и вярвам, че тази способност развива гъвкавост и подобрява начина, по който екипът работи заедно.

- Какво означава една компания да бъде добър работодател през 2025 г., когато очакванията на служителите се променят толкова бързо?

- Да слушаш хората и да подходиш индивидуално към всеки, доколкото е възможно. Да не обещаваш повече, отколкото можеш да изпълниш, и да си последователен. Това е особено важно в големи организации, където контактът с хората понякога е ограничен. Например в Нестле България организираме срещи на всеки три месеца, на които всеки може да зададе въпросите си – от това можем ли да ползваме платен отпуск по половин ден до какви са бизнес плановете ни за развитие на категориите в компанията. Когато хората знаят, че могат да говорят и ще бъдат чути, това създава доверие и прозрачност – основни ценности на добрия работодател.

- Как лидерството, което наблюдаваш днес, се различава от това, което виждаше в началото на кариерата си? На какво се гради лидерството на бъдещето?

- Преди 20-25 години като че ли лидерството беше до голяма степен формално и йерархично. Лидерите тогава бяха ярко изявени хора с опит, ерудиция, заемали редица позиции в йерархията на организацията. Днес лидерите са все по-автентични, скромни, непретенциозни и неформални. Обширните познания и опит отстъпват място на умения като адаптация, изграждане на разнообразни екипи и работа в динамична среда. Промените се случват бързо и лидерът трябва да знае как да навигира тази динамика. Днес лидерството не е само опит – то е умението да създаваш доверие, да управляваш хора и да изграждаш сплотени екипи.

- Кои три ежедневни поведения на служителите според теб имат най-голям ефект върху културата на компанията — дори да изглеждат дребни или незабележими?

- Основната ценност в културата на Нестле България е уважението. То е залегнало в ежедневната ни комуникация и общуване. Другите две поведения, които ни отличават са подкрепа и откритост. Всеки служител може да разчита на взаимопомощ от колегите си – от това да си включи компютъра като новодошъл до подкрепа в конкретни работни задачи и дейности. Ние насърчаваме открито и честно споделяне на идеи в подкрепа на индивидуалния и екипния успех. Тези малки жестове изграждат здрава култура и правят екипите по-сплотени – доверието и взаимопомощта стават част от ежедневието.

- Ако трябва да си представим работното място след 10 години — какво ще изглежда различно? Кое ще е водещо: гъвкавостта, технологиите или нещо съвсем различно?

- Предполагам, че след 10 години работното място ще бъде много по-неформално, гъвкаво и силно персонализирано. Младото поколение поставя много по-ясни граници между личното и професионалното време, и именно това ще оформи средата. Работата вече няма да бъде само източник на сигурност, а място, което отговаря и на личните ценности на служителите. Смятам, че предстои и една пълна трансформация по линия на технологиите — особено в процесите, които дълги години са били тромави и свързани с администриране. Например, дигитализацията на документите ще бъде напълно повсеместна. Виждаме го още сега в практиката: когато автоматизираме процеси, които преди изискваха огромен човешки ресурс и време, хората се освобождават за много по-стойностни задачи. Това променя и начина, по който преживяват работата си — те се чувстват по-свободни, по-мобилни, по-малко натоварени с рутина. Очаквам също, че фиксираните придобивки постепенно ще бъдат заменени от гъвкави пакети, които всеки служител ще може да съставя според реалните си нужди в дадения етап от живота му. И ако трябва да обобщя — вярвам, че фокусът ще бъде не просто върху ангажимента, а върху това хората да се чувстват истински разпознати, мотивирани и свързани с компанията.

- Ако разполагаше с неограничен ресурс — финансов, човешки или времеви — кое е първото нещо, което би променила, за да създадеш по-добра среда за хората в компанията?

- Първото, което ми идва на ум, е намаляване на работната седмица от пет на четири дни. Това би увеличило удовлетворението и мотивацията на хората и би стимулирало продуктивността – когато имат повече време за лични проекти и възстановяване, те се връщат с повече енергия и свежи идеи. Кратката работна седмица може да се превърне в ключов инструмент за създаване на по-приятна и вдъхновяваща работна среда.

- Коя е най-трудната промяна, която си управлявала и какво научи за себе си като лидер в този момент?

- Най-комплексните проекти, свързани с промени, в които съм участвала, са свързани с промени в роли, звена и процеси. Те са трудни, защото промените в системите и ролите означават и промяна в начина на работа. Например, преди няколко години променихме много процеси в човешки ресурси, като част от активностите бяха прехвърлени към регионални Нестле споделени центрове извън България. Всеки служител трябваше да се адаптира, да разбере собствената си роля в процеса и да работи в екип. Единственият начин промяната да бъде приета е да обясниш смисъла, да покажеш добавената стойност, да помогнеш на хората да се справят с възникналите въпроси и да бъдеш търпеливо до тях през целия процес. Това е сърцето на работата ни като Човешки ресурси – да си до хората и да ги подкрепяш в най-трудните моменти.