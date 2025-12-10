19-годишна жена загина в катастрофа край Бобов дол

Деветнайсетгодишна жена от Бяла Слатина е загинала при катастрофа в района на Бобов дол. Сигналът за катастрофата е постъпил вчера в 21:40 ч. в Областната дирекция на МВР (ОДМВР) в Кюстендил чрез телефон 112, каза за БТА говорителят на дирекцията Катя Табачка.

Инцидентът е станал в района на бензиностанция в близост до града. Автомобилът е бил управляван от 21-годишна водачка, чиито тестове за алкохол и наркотици са отрицателни. Загиналото момиче и собственичката на автомобила са били пътници в автомобила. Собственичката е тежко пострадала, настанена в столично здравно заведение, за живота ѝ има опасност.

Досъдебно производство е образувано по случая в Районно управление – Бобов дол, уведомен е дежурен прокурор от Окръжната прокуратура в Кюстендил.