Моряк от танкера "Кайрос": Екипажът е под изключителен стрес, атакуваха ни край Босфора

Старши-помощникът на заседналия край Ахтопол танкер „Кайрос“ Ма Сянхао разказа, че екипажът е под изключителен стрес. Те чакали инструкции от собственика на кораба как да действат.

Сянхао и вече евакуирани членове на екипажа се отправиха с кораб на Гранична полиция към заседналия в български води танкер.

Ма Сянхао обясни пред bTV, че три моторни лодки, управлявани дистанционно, са приближили кораба, като две от тях ги атакували, докато са плавали край Босфора. Единият апарат ги е уцелил дясно на борд, веднага след това другият ги поразил от ляво.

По думите му те не успели да реагират навреме, защото ги помислили за рибарски лодки.

В момента, в който са станали експлозиите, екипажът е започнал да гаси пожара с подръчни средства, но пожарът е бил твърде голям, за да го овладеят, затова капитанът ги е призовал да се евакуират.

В този момент обаче установили, че и двете спасителни лодки са били повредени при удара. Част от екипажа са скочили във водата и са чакали да бъдат спасени от преминаващи плавателни съдове.

„Много се притеснявахме да не ни нападне и третият дрон, за щастие не ни атакуваха с него“, посочи Ма Сянхао.