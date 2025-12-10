Пенсионерка в болница с травма след спор с по-млада съседка в Първомай

Възрастна жителка на Първомай се озова в болница със счупена ръка след спор с по-млада съседка. Сигналът в полицията е подаден снощи към 18 часа.

Пенсионерката получила травмата по време на възникнала разправия на улицата с нейна по-млада комшийка. Пострадалата загубила равновесие и паднала на земята, след като връхната й дреха се закачила за електрическата тротинетка, с която опонентката й потеглила. В рамките на образуваното досъдебно производство другата участничка в кавгата е задържана за едно денонощие. Предстои материалите да бъдат докладвани в прокуратурата.