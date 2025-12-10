ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

EK представи мерки за опростяване на правилата в о...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21882836 www.24chasa.bg

Пенсионерка в болница с травма след спор с по-млада съседка в Първомай

24 часа Пловдив онлайн

2244
Гипсирана ръка

Възрастна жителка на Първомай се озова в болница със счупена ръка след спор с по-млада съседка. Сигналът в полицията е подаден снощи към 18 часа.

Пенсионерката получила травмата по време на възникнала разправия на улицата с нейна по-млада комшийка. Пострадалата загубила равновесие и паднала на земята, след като връхната й дреха се закачила за електрическата тротинетка, с която опонентката й потеглила. В рамките на образуваното досъдебно производство другата участничка в кавгата е задържана за едно денонощие. Предстои материалите да бъдат докладвани в прокуратурата.

Гипсирана ръка

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание