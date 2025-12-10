Кола блъсна 13-годишна в асеновградско село, движела се по платното

Влекач с полуремарке се заби в дърво на пътя за Смолян

13-годишно момиче е в болница, след като лек автомобил „Фолксваген" го блъсна в асеновградското село Тополово. Девойката се движела по пътното платно. Животът й не е в опасност. Няма данни за употреба на алкохол от 67-годишния шофьор.

Асеновградските полицаи са били изпратени на място и заради друг пътен инцидент вчера - около 14 ч. вчера на 30 километра след изхода на града в посока Смолян катастрофирал влекач с полуремарке. Проверката установила, че тежкотоварният камион излязъл вляво извън пътя и се ударил последователно в декоративна ограда на крайпътен обект и дърво. С натъртвания по тялото за домашно лечение е освободен водачът, който е на 49 години. Тестът му с дрегер също отчел отрицателен резултат. и в двата случая са съставени актове.

Велосипедист пък е с леки наранявания след катастрофа в участъка между Стамболийски и Йоаким Груево. Сигналът е получен в полицията около 12,40 ч. вчера. По предварителни данни 75-годишен мъж внезапно преминал с велосипеда си в насрещното движение и бил ударен от преминаващия лек автомобил „Фолксваген". След преглед пострадалият е освободен за домашно лечение. Той и шофьорът на колата, на 67 години, са изпробвани с дрегер, стойностите са отрицателни.

Пътен инцидент е имало и в Пловдив - около 23,45 ч. снощи екип на сектор „Пътна полиция" бил изпратен на бул. „Васил Левски" в Пловдив, където лек автомобил „Тойота" се блъснал в електрически стълб. Проверката установила, че колата управлявал 21-годишен младеж, чиято проба за употреба на алкохол е отрицателна. Пострадал е негов спътник на същата възраст, който е оставен под лекарско наблюдение с натъртвания по тялото. Произшествието е отработено по административен ред.