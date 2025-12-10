ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Игор Гречушкин, обвиняем за взрива, убил над 200 души в Бейрут, се изправя пред съда в София

Руският бизнесмен Игор Гречушкин

Игор Гречушкин пристигна в Софийски градски съд, за да отговаря по обвинение за взрива, убил над 200 души в Бейрут през 2020 г.

Издирването му бе във връзка с внасяне на взривни вещества в Ливан. Експлозията на 4 август 2020 г. отне живота на над 200 души и рани повече от 6000 други.

Той беше арестуван на столичното летище в началото на септември, пристигнал с полет от Кипър. Гречушкин бе издирван с червена бюлетина от Интерпол. Обявяването на мъжа за издирване по каналите на Интерпол е направено по искане на ливанските съдебни власти на основание на издадена заповед за задържане от 29 септември 2020 година. Игор Гречушкин е издирван във връзка с вероятно извършени от него престъпления – внасяне на взривни вещества в Ливан, терористичен акт, довел до смъртта на голям брой хора, деактивиране на машини с намерение да се потопи кораб. Ливанските власти са потвърдили искането за международно издирване и задържане на Гречушкин. От прокуратурата съобщиха, че мъжът е гражданин на Руската федерация и Кипър.

Прокурорът по делото Ангел Кънев поиска от съда да се даде ход на делото.

При експлозия на пристанището в Бейрут през август 2020 година загинаха най-малко 215 души, пише БТА.

В началото на август президентът на Ливан Жозеф Аун отбеляза петата годишнина от експлозията с подновен ангажимент за търсене на справедливост, заявявайки, че отговорността остава основен приоритет за ливанската държава, предаде ливанската Национална новинарска агенция.

