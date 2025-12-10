Терзиев: Омръзна ми да слушам оправданията на кмета на "Люлин"

В събота ще участвам в доброволческата акция за почистване на района. Каня всеки, който има оплаквания, да дойде да ми сподели лично, заяви столичният кмет

Омръзна ми да слушам как на кмета на „Люлин" все някой друг му е виновен. Все нещо не му се помагало, все нямало диалог. Диалог има – работа няма. И пари има – осигурени са му над 600 хил. лв. Резултат няма. Това написа във фейсбук кметът на София Васил Терзиев.

Повод за острия пост са твърденията на кмета на "Люлин" Георги Тодоров, че липсва комуникация със Столичната община, както и че ситуацията със сметоизвозването на най-големия софийския район се влошава, вместо да се подобрява. От 5 октомври в "Люлин" има кризисна организация на сметосъбирането, а от 1 декември дейностите са възложени на общинското дружество "Софекострой". То обаче очаква другата седмица доставка на цялата нужна техника за осигуряване на нормалното сметоизвозване на района, а дотогава "'Люлин" се обслужва от наличната към момента техника.

"Мобилизираме всички ресурси кварталът да бъде изчистен в кратък срок. И ще го направим с по-малко средства, отколкото са му предоставени на него. Просто защото може – когато имаме воля и характер. Събираме техника, идентифицираме точки, мобилизираме помощ отвън", категоричен е Терзиев.

Той благодари на "десетките доброволци в „Люлин", които за пореден път запретват ръкави и не чакат бурята да мине или да дойде спасител на бял кон. Тази събота отново организират доброволческа акция. Това е акция на хората, които отказват да се примирят, че „тука е така" или че промяната трябва да си я изстрадат".

И добавя, че тази инициатива ще бъде подкрепена от екипа му и от „Софекострой" с техника, с хора и с още повече енергия.

"Аз лично отново ще участвам в почистването на терен и каня всеки, който има оплаквания, да дойде да ми сподели лично. Благодаря за търпението на люлинци и за волята да не се огънем пред изнудването", заявява кметът на София.

Той дава пример и с кметовете на "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина", в чиито райони също има криза от 1 декември, а те "показват какво се прави, когато има проблем".

"Вместо да се оплакват, Делян Георгиев, Кристиян Христов и Георги Илиев са на терен всеки ден. Ден след ден. Машини, план, организация. Показват как се работи, когато кварталът ти е приоритет, а не извинение. Когато в кризата виждаш възможност, а не трагедия. В трудните моменти ясно се вижда кой какъв е. А изборът, който всеки ден стои пред нас, е: ще бъдем ли общество на мрънкачи, скептици и циници, или ще бъдем хора, които държат живота и града си в собствените си ръце. Аз съм направил своя избор. И ще продължа да го отстоявам", отсича Терзиев.