МОСВ: Няма замърсяване от нефтопродукти заради заседналия танкер край Ахтопол

Няма замърсяване от нефтопродукти заради заседналия танкер край Ахтопол, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Резултатите от извънредния мониторинг на морските води при Ахтопол не показват наличие на нефтопродукти, поли-хлоробифенили, бензен, етилбензен, толуен, стирен и мазнини. Всички стойности са под границите на определяне на методите за изпитване, допълват от ведомството.

МОСВ започна спешен мониторинг на морските води заради заседналия танкер. Бяха предприети незабавни действия, за да бъдат отхвърлени съмненията за потенциално замърсяване на водите на Черно море при Ахтопол. В тази връзка Басейнова дирекция „Черноморски район" – Варна взе проби между Созопол и Резово, които да дадат данни са състоянието на морската вода, посочват още от екоминистерството.

От МОСВ допълват, че продължават да следят за потенциално замърсяване в Черно море след нанесените удари по търговски кораби.

Миналия петък танкерът „Кайрос", плаващ под чуждестранен флаг, заседна край бреговете на Ахтопол. След заседание на Областния кризисен щаб по бедствия и аварии, от областната администрация в Бургас съобщиха, че няма данни за екологични последствия във връзка със ситуацията.

Министърът на външните работи Георг Георгиев и вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов поискаха разяснение от посланика на Турция в България Мехмет Уянък относно причините и начина, по който плавателният съд е навлязъл в българските териториални води.

Турският дипломат е заявил, че операцията с танкера „Кайрос" край българския бряг е била извършена от частна турска компания без предварително уведомяване на турската държава, пише БТА.

По думите му, турските институции вече са започнали разследване по случая и ще предоставят своевременно пълна информация на българските власти.