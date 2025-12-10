Арестуваха мъж, душил жена си с колан от кола и я удрял с телефон в главата

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 39-годишен мъж, нанесъл телесни повреди на жена и й се заканил с убийство.

Събраните до момента доказателства сочат, че от края на месец септември 2025 г. до 03.12.2025 г. във гр. Велинград и в гр. София при условията на продължавано престъпление, с четири деяния, обвиняемият Б.М. е причинил на жена четири леки телесни повреди в условията на домашно насилие.

На неустановена дата в края на месец септември 2025 г. в гр. София Б.М. е увил около врата на пострадалата колан на лек автомобил .Той започнал да я души, след което я хванал с ръце в областта на косата и я издърпал силно, стискал я с едната си ръка в областта на врата, докато пострадалата започнала да се задушава. Деянието е извършено при условията на домашно насилие и с особена жестокост. Обвиняемият се заканил на потърпевшата с убийство, като й казал: „Аз казах ли ти, че ако ме излъжеш и ако ми направиш нещо, ще те убия, сега ще умреш!".

На неустановена дата в края на месец септември 2025 г. Б.М. й се заканил отново с убийство, като й казал: „Ако ми изневериш или нараниш, ще поръчам на някой да те залее с киселина и ще те прегазя с колата, след което ще те гледам в инвалидна количка".

На неустановена дата през месец октомври 2025 г. в гр. Велинград в лек автомобил марка „Ауди", обвиняемият е нанесъл удари с ръка, в която държал мобилен телефонен, в областта на челото на пострадалата и я бутал към вратата на автомобила. Вследствие на това й причинил лека телесна повреда. Деянието е извършено при условията на домашно насилие.

На 03.12.2025 г. в гр. София, Б.М. е нанесъл удари с ръка, в която държал мобилен телефонен в областта на главата на жената. Дърпал я е с ръце и я е извел от автомобила, в които били и я натиснал с ръце, като я опрял в автомобила, нанесъл й удари с глава в областта на устата, както и удар с юмрук в областта на окото. Обвиняемият я избутал силно с ръце в автомобила, като същата паднала на пасажерската седалка, натиснал я с крак в областта на корема с всичка сила, като не й позволявал да излезе от автомобила и пострадалата отново започнала да се задушава. Деянието е извършено при условията на домашно насилие и с особена жестокост.

На същата дата в гр. София Б.М. е нанесъл удар с глава в областта на челото на пострадалата, като я дърпал с ръце и я влачел по пода. Деянието е извършено при условията на домашно насилие. В същото време Б.М й се заканил с убийство, като й казал: „Аз казах ли ти, че още веднъж, ти ще умреш, аз ще те убия, викай колкото искаш, тук няма кой да те чуе!".

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода".

С постановление на прокурор Б.М. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои наблюдаващ прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемия.