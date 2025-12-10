ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Паркирани коли блокираха събирането на боклука във Варна, премахнаха кофите за боклук

Паркиране във Варна. Снимка: Скрийншот от видео във фейсбук групата "Виждам те КАТ-Варна".

Контейнери за отпадъци са премахнати във варненския кв. "Младост", защото сметоизвозващите коли не могат да стигнат до тях заради паркирани автомобили, съобщи БНТ.

Вместо да бъде решен проблемът обаче, контейнерите просто са премахнати. Липсата им вече е предизвикала образуването на микросметище.

Контейнерите за смет са махнати без предупреждение. Хората започват да подават сигнали към местната администрация, но без резултат.

Заради затруднения достъп до контейнерите и неритмичното извозване на отпадъците около тях са се образували микросметища.

От администрацията казват, че са получавали сигнали от граждани, които не са искали кофите за смет да са на мястото, заради разпилените около тях отпадъци.

Преместването на контейнерите създава неудобство за възрастните и трудно подвижни хора.

От район “Младост” са сигнализирали общинска полиция за паркираните автомобили, които затрудняват сметоизвозващите коли, но резултат няма. Затова са намерили решение – има контейнери, има проблем, няма контейнери, няма проблем.

