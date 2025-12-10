Предадоха на съд убиеца на 21-годишната Ирина от Трявна, която остави 3 деца сираци

Окръжната прокуратура в Габрово предаде на съд 24-годишен мъж за убийство на 21-годишна жена, извършено в условията на домашно насилие, по особено мъчителен начин и с голяма жестокост.

Трагедията, потресла Трявна, се разигра на 21 март 2025г. около 16.30 ч. в двора на къща в балканския град. Заради ревност мъжът се нахвърлил върху Ирина, с която е бил във фактическо съпружеско съжителство и от която има дете. Надупчил я многократно с нож в областта на шията и тялото. Смъртта е настъпила в резултат на кръвозагуба. После извергът направи опит да се самоубие.

Убийството е извършено по особено мъчителен начин за убитата и с особена жестокост, посочват от прокуратура. Жертвата остави сираци 3 невръстни деца, а цяла Трявна се втурна да помага на баба им да ги гледа. Тогава стана ясно, че младата жена е била подложена на домашен тормоз и е подавала сигнали до институциите.

В хода на досъдебното производство, по искане на прокуратурата, по отношение на Р.Г. е взета мярка за неотклонение "задържане под стража".

Предстои насрочване на делото за разглеждане от Окръжен съд - Габрово.