ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

EK представи мерки за опростяване на правилата в о...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/21883856 www.24chasa.bg

Костадин Костадинов очаква оставка на кабинета през януари и вот напролет

Весела Бачева

[email protected]

2592
Костадин Костадинов по време на дебатите за вота на недоверие днес Снимка: Велислав Николов

Оставка на правителството през януари и нови избори на пролет очаква лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

"Най-доброто нещо, което може да се случи, е правителството да подаде оставка възможно най-скоро. Според мен това ще се случи през януари, за да може едновременно да каже, че са изпълнили своята главна геополитическа цел - да унищожат българския лев и държавност, и да кажат, че отговарят на исканията на хората, за да може да отидем на избори на пролет", каза Костадинов.

"Кога точно правителството ще подаде оставка не е ясно, въпросът е, че ще я подаде, тъй като очеизвадно не разполага вече дори с елементарна подкрепа и на собствените си хора", коментира Костадинов митингите снощи в подкрепа на правителството, организирани от ДПС.

Костадинов подкрепя предложението на ПП-ДБ НСО да не охранява редови депутати. Според него това право трябва да се полага само на председателя на парламента и на неговите заместници. Той обаче настоя да отпадне и охраната и на бивши министър-председатели. "Възраждане" ще предложи такава поправка между първо и второ четене.

Костадин Костадинов по време на дебатите за вота на недоверие днес

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание