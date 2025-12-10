Костадин Костадинов очаква оставка на кабинета през януари и вот напролет

Оставка на правителството през януари и нови избори на пролет очаква лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

"Най-доброто нещо, което може да се случи, е правителството да подаде оставка възможно най-скоро. Според мен това ще се случи през януари, за да може едновременно да каже, че са изпълнили своята главна геополитическа цел - да унищожат българския лев и държавност, и да кажат, че отговарят на исканията на хората, за да може да отидем на избори на пролет", каза Костадинов.

"Кога точно правителството ще подаде оставка не е ясно, въпросът е, че ще я подаде, тъй като очеизвадно не разполага вече дори с елементарна подкрепа и на собствените си хора", коментира Костадинов митингите снощи в подкрепа на правителството, организирани от ДПС.

Костадинов подкрепя предложението на ПП-ДБ НСО да не охранява редови депутати. Според него това право трябва да се полага само на председателя на парламента и на неговите заместници. Той обаче настоя да отпадне и охраната и на бивши министър-председатели. "Възраждане" ще предложи такава поправка между първо и второ четене.