Асен Василев отговори на Борисов: И без петел ще съмне - подайте оставка

Асен Василев по време на днешните дебати по вота на недоверие Снимка: Велислав Николов

"Тази сутрин Бойко Борисов казал, че ще чакат до 1 януари, за да влезе България в еврозоната, и чак тогава да подадат оставка. Миналата година Борисов обясняваше, че ако няма редовно правителство, няма да влезем в сухопътния Шенген. Влязохме. И в еврозоната ще влезем, даже и правителството да е подало оставка. Или казано по народному - и без петел ще съмне, така че да си подава това правителство оставката, никой в България не ги иска". Това заяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев в кулоарите на парламента.

Той отговори на думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов от по-рано днес, че ще коментира протестите и исканията за оставка на правителството чак след 1 януари, когато България официално влезе в еврозоната. Искал първо българите да си изтеглят парите от банкомата в евро.

Снощните митинги, организирани от ДПС, Василев определи като "жалка имитация на протести, която има за цел да раздели България на етноси". Те бяха под наслов "не на омразата" и събраха няколко хиляди души в страната, за да покажат, че правителството има поддръжници. "Разделението в момента е между такива, които крадат народа, и българските граждани, които казват: "Не искаме повече да ни крадат", коментира бившият финансов министър.

Довечера предстои трети протест, организиран от ПП-ДБ, с искане на оставка на кабинета. Пред Народното събрание вече са издигнати две големи сцени, от които звучи и заседанието на парламента по вота на недоверие, внесен от коалицията. Той е за провал в икономическата политика. Дебатите текат вече четвърти час.

