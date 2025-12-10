Денят на Освобождението на Плевен от турско робство и на признателност на гражданите към загиналите за неговото Освобождение – 10 декември, беше честван днес на централния площад „Възраждане“. По традиция тържественият ритуал пред Параклис мавзолей „Св. Георги Победоносец” започна с панихида в памет на героите, отслужена от свещеници от храмовете в града.

Сред присъстващите на площада бяха кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов и заместник-кметовете Елина Димитрова, Христо Кочев и Евгени Генов, областният управител на Област Плевен инж. Мартин Мачев и заместник областният Павлин Фильовски, председателят на Общински съвет - Плевен доц. д-р Иван Малкодански, общински съветници, бивши кметове на Плевен, представители на държавни и обществени институции, на военните формирования на територията на града, представители на политически партии, военнослужещи от Българската армия, плевенчани и гости на града. Гости на ритуала бяха и кметове и представители на общини от област Плевен.

Слово по повод 148 години от паметния 10 декември 1877 г. произнесе кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов:

„Днес е ден за поклон, ден за памет и признателност към всички, които без корист отдават своя живот, за да я има свободна България! На 10 декември преди 148 години Плевен е освободен и тази дата завинаги ще бъде символ на справедливостта след вековната неправда на един поробен народ. Обсадата на Плевен остава записана в историята като най-тежката и най-продължителна битка в хода на Руско-турската освободителна война 1877 - 1878 г. Пет месеца ожесточени боеве, три кръвопролитни щурма и дълга, изтощителна обсада предхождат тържественото „Плевен падна!“. Тук, където днес стоим свободни, където днес растат децата ни – са загинали хиляди, за да могат поколенията след тях да живеят достойно, в мир и независимост.

Историята определя Плевенската епопея като решаваща за изхода на войната и за възкресението на България на политическата карта на света. Наш дълг е да пазим спомена за този подвиг, да предаваме на идните поколения историята за онези дни, да бъдем достойни наследници на свободата.

Докато помним, България ще я има.

Докато се прекланяме пред жертвата - ще бъдем силни.

Поклон пред загиналите за свободата на България!

В знак на признателност към паметта на загиналите за Освобождението на Плевен бяха поднесени венци и цветя. Присъстващите запазиха и минута мълчание.

В рамките на тържественото отбелязване на годишнината от Освобождението на града ни в зала „Катя Попова“ с вход свободен днес бе представен филмът „Плевен: Краят на войната. Началото на Европа“. „Една нощ, която ще промени завинаги един град. Един град, който ще обърне хода на една война. Една война, която ще постави модерното бъдеще на един континент – на Стария континент. И ще предпостави всички съдбоносни събития през 20-и век“ - това е началото на филма, посветен на легендарната обсада на града по време на последната Руско-турска война /1877-1878 г./ и заснет специално за 140-годишнината от Плевенската епопея. Режисьор и сценарист е Степан Поляков, главен оператор Момчил Александров, композитор е Валери Пастармаджиев, режисьор по монтажа е Цветелина Василева, изпълнителен продуцент – Вивиан Бояджиева.

Програмата, посветена на 10 декември, продължава в 18.00 часа с празничен концерт на Национален фолклорен ансамбъл „Българе“ в ДКТ „Иван Радоев“. Входът за концерта е с безплатни покани, които се получаваха на касите на театъра.

10 декември /сряда/ е неучебен за училища и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Плевен и без „Синя зона“ в град Плевен.

По повод 148 години от Освобождението на Плевен всички обекти на Регионалния военноисторически музей работят с вход свободен.