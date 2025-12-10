Няма да екстрадират Игор Гречушкин, заподозрян за взрива, при който загинаха над 200 души в Бейрут

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Отказват екстрадиция на Игор Гречушкин в Ливан заради взрива на пристанището в Бейрут през 2020 г., при който загинаха 200 души.

Софийският градски съд реши, че не са представени достатъчно гаранции, че на Гречушкин няма да бъде наложено смъртно наказание по повдигнатите му обвинения, съобщава "България днес".

Въпреки изричното настояване за уточнение от родните магистрати, ливанските власти не са отговорили и кой е компетентният орган, който може да даде тези гаранции.

Решението може да се обжалва, а при влизането му в сила ще отпадне и мярката за неотклонение на руснака с кипърски паспорт, който в момента е задържан под стража.