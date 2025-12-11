Модерните рискове - специалисти обясниха на пловдивчани как да са адекватни в дигиталния свят

Най-голямата опасност от развитието на изкуствения интелект е да спрем да разпознаваме истинското от генерираното съдържание, предупреди Ален Паунов

Симеон Кърцелянски съветва хората да внимават повече, преди да дават данните си онлайн

Какви са най-големите рискове за деца и възрастни в дигиталната среда и как да се предпазим от тях, разказаха пред студенти и преподаватели в Аграрния университет в Пловдив експертите Яна Алексиева, Ален Паунов и Симеон Кърцелянски. Хора от различни възрасти слушаха с интерес трите панела от лекцията на "Trendy дигиталНО 2.0" и обогатиха своите познания по темите "Психология и дигитално поведение", "Киберсигурност" и "Дигиталната среда като заплаха за човешката сигурност".

За да разкрие опасностите за децата, пред гостите излезе психологът от центъра за безопасен интернет Яна Алексиева. "Различни са рисковете - от фалшиви новини, през онлайн тормоз и всичко останало, като например фишинг измами. Огромна палитра е. Важно е разговорът да се фокусира върху това не само да знаем кои са те, но и как да се предпазваме", обясни тя. Макар да е експерт, който от години се занимава с онлайн безопасност, Алексиева разказа на присъстващите, че също е ставала жертва на фишинг. Яна Алексиева е експерт от години, но и тя е ставала жертва на фишинг измама Снимка: Никола Михайлов

"За психиката на децата много зависи как ние като възрастни работим с тях, как ги правим грамотни във всички теми, за да може да бъдат устойчиви. Защото дигиталният свят може да помага, но може и да засилва проблемите", категорична беше Яна Алексиева. И препоръча на хората да не залитат към крайни мнения относно новите технологии. Ален Паунов пък предупреди публиката за рисковете от изкуствения интелект, който все повече навлиза в ежедневието на хората.

"Без да влизам в темата за "Терминатор" и как светът ще приключи, защото сме много далеч от това хипотетично положение, най-голямата опасност е да спрем да различаваме кое е истина и кое е лъжа", убеден е той. По думите му доскоро това е бил проблем основно за по-възрастните, но вече и той самият изпитва затруднение при различаването на AI генерирано съдържание и реално такова. Паунов предупреди, че всеки трябва да изгради доверие с децата и родителите си и да обсъжда с тях "фалшиви" видеа и изображения, за да могат заедно да развият преценката си. И когато се минимизира рискът, хората да се възползват от плюсовете на изкуствения интелект като софтуера, засичащ рак на гърдата 5 г. преди той да се развие. "Вярвам, че ползите са изключително много във всяка една сфера, но трябва да сме адекватни, разумни и да подхождаме една идея по-консервативно", посочи Ален Паунов. Изкуствен интелект открива рак на гърдата 5 г. преди болестта да се развие, обясни Ален Паунов Снимка: Никола Михайлов

Подобен съвет даде и Симеон Кърцелянски, според когото хората трябва да внимават, преди да дават каквито и да било данни в интернет - пароли, пин кодове и достъп до акаунти. Особено когато човек получи съобщение, което го призовава да действа спешно, е хубаво да отдели няколко секунди и да помисли дали не става въпрос за измама, преди да реагира.

"Заради забързания начин на живот на хората, все по-често те неглижират използването на технологии - отварят безразборно линкове, сайтове и съобщения, без да ги проверят", обясни той. По думите му опасностите могат да бъдат както икономически, ако някой се "докопа" до банков акаунт, така и репутационни - при кражба на профил в социалните мрежи, злонамерено лице може да публикува нерегламентирано съдържание от името на жертвата или да атакува нейни приятели. Според него рискът е по-голям за възрастните, които по-трудно могат да се ориентират в дигиталната среда, за сметка на новото поколение, което си взима поука от евентуална грешка и не я повтаря. Симеон Кърцелянски призовава хората да се замислят, преди да изпратят паролата си на някого Снимка: Никола Михайлов

След като слушаха с интерес всеки от лекторите, гостите имаха възможност да задават въпроси по темите и да се включат в дискусия, за да обогатят максимално познанията си във връзка с опасностите на новото време. Стотина души слушаха с интерес тримата лекари в Аграрния университет. Снимка: Никола Михайлов

Проектът „TRENDY дигиталНО 2.0“ се изпълнява от Фондация Евроскок с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (2023 г.–2025 г.) към Министерство на младежта и спорта / Договор № 25-00-40/09.09.2025 г. Изготвеното съдържание е отговорност на бенефициера!