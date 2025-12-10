РУО - Пловдив търси посредник между училище и семействата от малцинствата

Кандидатите трябва да са в добро психично здраве

Според просветния министър Пловдивска област е регионът с най-голям дял ученици, чиито родители имат ниско образование

Регионалното управление по образованието в Пловдив е обявило конкурс за длъжността образователен медиатор, става ясно от обява, публикувана на сайта им.

Позицията е свободна от 22 декември т.г., а работното време е непълно - 4 часа на ден.

Образователният медиатор посредничи между семействата, местната общност, децата, учениците, детската градина и училището. Неговата роля е да подпомага обхващането и качественото участие на деца и ученици от уязвими групи в образователния процес. Той съдейства за пълноценното включване на родителите и общността в развитието на образованието, както и в процесите на и интеграция на децата и учениците. Желаещите също ще следят за редовното посещаване на училище на децата от малцинствата.

Кандидатите задължително трябва да имат висше образование, компютърна грамотност и добро психично здраве. Те трябва да представят дипломата си и текущ медицински преглед. Документи се подават до 16 декември в сградата на Регионалното управление по образование в Пловдив.

Конкурсът ще премине на два етапа - първо ще се прегледат документите на желаещите, а след това ще проведат и събеседване.

През ноември на среща с областния управител на града проф. Христина Янчева и образователните медиатори просветният министър Красимир Вълчев обяви, че Пловдивска област е регионът с най-много деца от малцинствата и с най-голям дял ученици, чиито родители имат ниско образование. Заради това тук работили и най-много образователни медиатори. "Към днешна дата има положителни резултати от механизма за обхват, но те все още не са достатъчни", заяви тогава Вълчев.