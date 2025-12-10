Затварят ключови булеварди в Пловдив заради протеста тази вечер

Шествието е с крайна точка Международния панаир

Заради провеждането на гражданския протест тази вечер в Пловдив до 21.30 часа ограничават движението по бул. "Шести септември", в участъка между бул. "Руски" и бул. "Цар Борис III Обединител", както и по бул. "Цар Борис III Обединител", между бул. "България" и ул. "Граф Игнатиев", съобщават от МВР.

Служители на областната дирекция на полицията в Пловдив ще обезпечават обществения ред и пътната безопасност при протеста от 18 часа на площад "Съединение". Там ще започне мирното шествие, което е с крайна точка Международния панаир.

От МВР апелират гражданите да се съобразяват с указанията на полицейските служители, а при необходимост да търсят тяхното съдействие при забелязване на противообществени прояви или закононарушения.