Забрана за деца до 14 г. да разхождат агресивни и едри кучета в Пловдив, предлага нова наредба

Само регистрирани в общината зоодоброволци ще имат правото да хранят уличните животни, за да спре безразборното хвърляне на гранули и остатъци от ястия по тротоарите

Има несъгласни, тече обществено обсъждане, ще чуем всички мнения, каза зам.-кметът Иван Стоянов

Децата до 14 години да нямат право да разхождат едри и

агресивни кучета в Пловдив, дори и животните да са с повод и намордник.

Това е една от разпоредбите в публикуваната за обществено обсъждане нова наредба за опазване на околната среда на територията на общината, която предизвика дискусии и критики.

"Едрите породи са ясни, но кой и на каква база ще преценява кое куче е агресивно? Ние имаме померан, малка пухкава топка, но по улиците понякога така настървено лае, че някои хора се стряскат. Това агресия ли е", пита пловдивчанката Венета Василева. Тя разказва, че преди да изведе любимеца си, се оглежда дали наоколо не е нейна съседка, която изпада в паника при вида на куче независимо от породата.

В бъдещата наредба се създава Зам.-кметът по екология Иван Стоянов

нов раздел за правилата за отглеждане на домашни любимци,

защото в момента правна уредба на този въпрос няма. Предлага се живеещите в сгради в режим на етажна собственост да предвидят в правилниците си за вътрешния ред как да се полагат грижи за домашните любимци. В другите жилищни имоти се забранява отглеждането на повече от 2 домашни котки или кучета във възраст, в която могат да се размножават, без съгласието на останалите съсобственици.

"Разпоредбите са изготвени на базата на получени при нас сигнали, имаме например оплаквания за хора, които отглеждат по 20-30 котки в жилищата си", обясняват от дирекция "Екология".

По идея на граждани се въвежда и забраната за разходка на кучета в дворовете на градини, ясли, училища и болници, както и по детски и спортни площадки.

"Често се случва деца да си заведат кучето в училищния двор, а по-малките да поискат родителят да доведе любимеца при вземане от градина, за да се похвалят с него - това обаче е предпоставка за инциденти и има родители, които се страхуват", допълват от градската управа.

Не са спорни ограниченията като разхождането на кучета от едри породи без повод и намордник, но хора роптаят в социалните мрежи срещу изискването

при разходка на домашния любимец да се носи ветеринарно-медицинският

паспорт,

удостоверението за регистрацията му в общината и документ, че дължимата такса от 30 лв. на година е платена.

"Остана да нося папка с документи и когато извеждам кучето за броени минути, когато вали или е много студено", казва Стоян Костов и подчертава, че общината трябва да намери механизми да контролира хората, които не са регистрирали домашните си любимци, вместо да товари с изисквания хората, спазили всички правила. Купички с гранули и всякакви съдове с остатъци от храна за уличните животни са честа гледка по улиците на Пловдив.

В Пловдив са регистрирани 8273 домашни кучета, но колко точно се отглеждат по къщи и апартаменти, не е ясно.

Честа гледка по тротоарите в Пловдив са всевъзможни съдове с вода и гранули за уличните животни, оставят се и остатъци от храна направо по плочките. За да се сложи край на това замърсяване, за което в общината също има много жалби, се предлага право да хранят живеещите на открито кучета и котки да имат само хората, регистрирани като зоодоброволци.

"Тези хора не са никак малко - имаме около 300 зоодоброволци", казват от дирекция "Екология". Тази идея обаче отприщи много критики.

"Ако новата наредба бъде приета, тя ще доведе до масови страдания и гибел на животните. И до увеличаване на плъховете и мишките в града. Децата не трябва да видят, че хуманността е под забрана. Като човек, който храни бездомни животни, кастрира ги и лекува, не мога да си представя колко трябва да си садист да гледаш на мъченията на гладни животни и да подминаваш и да не им помагаш. И да

слагаш глоби на тези, които помагат",

избухна украинката Наталия Еллис, която от години живее в Пловдив и стои в основата на т. нар. Втори дом – място за временно настаняване на бежанци от войната, което се намира в сградата на някогашната Белодробна болница. Тя призова несъгласните да изпращат своите възражения на електронните пощи на дирекция "Екология".

"Промените са публикувани за обществено обсъждане и ще се вслушаме в мненията на всички заинтересовани страни. Знаем, че има несъгласни.

Промени в текстовете може да се правят

и в залата на Общинския съвет, където ще има дебати", коментира зам.-кметът по екология Иван Стоянов. Санкциите, предвидени за неспазване на правилата за отглеждане на животни, са по 50 лв. - 25,56 евро.

Отпада конфискацията на каруци, с които се извършват нарушения

Превозването на строителни и битови отпадъци, земни маси, инертни и строителни материали от пътни превозни средства, теглени с животинска тяга, е забранено и в досегашната наредба се предвиждаше конфискация на каруцата, с която се извършва нарушението. С промените обаче тази санкция отпада. Движението на каруци в Пловдив не е разрешено, но много роми не спазват забраната.

"Това е мъртъв текст, който така и не заработи, а и противоречи на друга наредба, в която придвижването с каруци в Пловдив е забранено", обясняват от градската управа.

Повече отговорности се вменяват на етажната собственост – неин ангажимент става не само отстраняването на ледени висулки през зимата, а и ремонтът на падащи мазилки от фасадите, както и поддържането на чистотата на прилежащите около сградите площи.