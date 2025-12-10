България напуска „Интерспутник" - Международната организация за космически съобщения, учредена по времето на СССР и СИВ. Това реши правителството по време на заседанието си в сряда.

В създадения през 1971 г. в Москва "Интерспутник" членуват 25 държави - основно от бившия соцлагер, вкл и пет настоящи членки на ЕС: България, Румъния, Полша, Чехия, Унгария, наред с Афганистан, Сомалия, Северна Корея, Беларус, Куба, Сирия, Йемен, Таджикистан и др.

България напуска едва сега учредената от СССР организация, въпреки, че още през 2022 г., малко след като нахлу в Украйна, наследничката на Съветския съюз Русия обяви страната ни за "неприятелска".

"Правителството ще предложи на Народното събрание да денонсира спогодбата за присъединяване на България, която е утвърдена през 1972 г.", съобщават от пресслужбата на МС. Причината за това решение е, че "липсват прозрачност и гаранции, че сателитната флота на организацията, която има търговски характер, не се използва против интересите на държави членки", се посочва в прессъобщението.

Създадена като международна нестопанска организация, в днешно време "Интерспутник" всъщност действа като консорциум, като интернационална компания. Тя притежава мрежа от 18 спътника на околоземна орбита, които могат да обслужват голяма част от територията на Южна Америка, Далечния изток, Азия и Африка. За територията на Европа се използват около 40 транспондера с капацитет от по 36 MHz всеки, се посочва в сайта на "Интерспутник".