Род Стюарт дойде с две гардеробиерки

Сарафов поискал да присъства на избора на специалния прокурор в петък

Изборът на специалния прокурор по механизма за разследване на главния прокурор ще стане на 12 декември от 11 часа, съобщиха от ВКС. Името му ще бъде изтеглено на случаен принцип измежду 11 съдии от окръжно и апелативни ниво, които са дали съгласие да бъдат включени в списъка. 2-годишният мандат на първия ad hoc прокурор Даниела Талева изтече и от 7 декември тя се върна в Софийския градски съд.      

Според съдебния закон, ако производството срещу главния прокурор или срещу негов заместник продължи повече от две години, се определя друг съдия, който се назначава от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор.

С писмо на заместник-председателя на ВКС и ръководител на Наказателната колегия от  Даниела Талева е изискана информация дали към 7 декември 2025 г. има неприключило(и) производство(а) срещу главния прокурор или негов заместник.

На 3 декември 2025 г. е постъпил отговор, съобразно който е налице неприключила преписка – по описа на ВКП, по която е възложена допълнителна проверка. В разпореждането пише: „Независимо от неяснотата на формулировката на разпоредбата на чл. 173а, ал. 3, изр. 2 от ЗСВ следва да се приеме, че посоченото в цитираното писмо наличие на неприключила преписка съставлява производство по смисъла на посочената норма, което продължава след двегодишния срок на изпълнение на функциите на назначения ad hoc прокурор и което е основание за определяне на друг съдия за изпълняващ функциите на прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор". 

Междувременно на 11 ноември 2025 г. във ВКС е постъпило искане от Борислав Сарафов да присъства на действията по определяне на нов съдия на позиция прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор, съобщиха от съда. В разпореждането се посочва, че поради това искане той следва да бъде уведомен за часа и датата на извършване на разпределението на принципа на случайния подбор. 

