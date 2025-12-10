Протестът срещу властта в София приключи след повече от 3 часа, хората скандират "Утре пак!" (Видео, снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Поредният протест срещу правителството в Триъгълника на властта в столицата в навечерието на гласуването на вот на недоверие на кабинета утре продължи дълго - повече от три часа и приключи мирно и без шествие.

Площадът отново събра доста хора, а ораторите бяха млади в голямата си част и пяха, припявайки на групата "Ахат": "Сам си избрах тази съдба - вечната черна овца". "Момчета управляващи, вие сте само наши служители. Дръжте се подобаващо, иначе е криндж! (б.р. жаргонна дума, популярна в социалните мрежи, заета от английски, която описва нещо силно неудобно, срамно, нелепо)", призова момиче под одобрителните възгласи на десетки хиляди. В един момент протестиращите дори извиха хоро пред сградата на парламента.

Ето хронологията на събитията на площада:

21:45 "Орлов мост" е блокиран

21:17 Предупредиха, че има провокатори в тълпата

21:16 Асен Василев разпусна протеста. Хората скандират "утре пак"

21:14 Пуснаха химна на България, пя го Асен Василев

21:11 "Казахме, че няма да стане по този начин, но те продължават да не ни чуват. Опитаха се да ни обяснят, че оставка искаме само ние, а вие искате нов бюджет. Оставката е факт, вие днес им я взехте", каза Асен Василев.

"Единственото съобщение към Борисов, Пеевски, Трифонов и Зафиров е: идете си мирно, нека идем на честни избори. Още утре дайте оставката на това правителството", каза още той.

21:04 Пред хората излязоха Асен Василев, Божидар Божанов и Ивайло Мирчев. Те запяха "Когато падне Пеевски"

"Този протест е огромен. Той е исторически. Важно е, че има толкова хора тук, защото тези, които си мислят, че са по-равни от другите, а те разбират само от сила. Вие сте силата на гражданското общество", заяви Ивайло Мирчев.

Мирчев призова хората да се готвят за избори, които трябва да са честни и мафията да бъде "изметена".

Освен законопроекта за сваляне на охраната от НСО на всички депутати без председателя на парламента, са внесли и законопроект у нас да важат санкциите по "Магнитски", обявиха от ПП-ДБ.

Те си поставиха 2 основни цели: Оставка на това управление и провеждане на честни избори

20:35 Хоро се изви пред централния вход на парламента Протестът в Триъгълника на властта в София Снимка: Йордан Симеонов Протестът в Триъгълника на властта в София Снимка: Йордан Симеонов Протеста срещу правителството Снимка: Георги Палейков

20:28 На сцената запяха "Излел е Дельо Хайдутин"

20:18 На сцената излезе група "Джамбуре"

20:17 Обявиха, че родители търсят децата си Силвия и Камелия. Родителите са на входа на Министерски съвет

20:10 От сцената предупредиха за десетима подозрителни с маски и радиостанции и хората в периферията на тълпата да се пазят

19:55 Младите лекари излязоха пред протестиращите и заявиха, че не са спрели да протестирате от 7 месеца за по-достойно заплащане.

"Чуваме все по-често наши колеги и приятели да казват, че заминават за чужбина, защото няма място за тях тук. Порочностите, които са пропили нашата система са многобройни. Казаха, че от нас нищо не зависи и системата не са държи на нас, нещата щели да се получат, ако слънцето започне да изгрява от запад. А Тошко (Йорданов) директно ни изпрати в чужбина и каза, че ще си докара лекари за 500 долара", казаха те.

19:26 Изпълнението на "Ахат" свърши. На сцената обявиха, че за сигурността на хората се грижат над 200 стюарди, адвокати и лекари Протестиращите в София Снимка: Георги Кюрпанов Протестиращите в София Снимка: Георги Кюрпанов Протестиращите в София Снимка: Георги Палейков Протестиращите в София Снимка: Георги Палейков Протестиращите в София Снимка: Георги Палейков

19:01 На сцената излязоха група "Ахат"

18:50: "Много сме, силни сме. Трябва да си върнем държавата. Управляващите арогантно потъпкват правилата в държавата. Казаха, че ще внесат единствения възможен бюджет, но след като вие излязохте и казахте, че не го харесвате, направиха друг. Вие сте нашата сила, заедно трябва да променим България. Няма връщане назад", заяви лидерът на ДСБ ген. Атанас Атанасов. Той призова управляващите да гласуват "за" вота на недоверие утре. Атанас Атанасов на протеста Снимка: Георги Кюрпанов

18:34 На голямата сцена, която е разположена пред Президентството излезе Невена Пейкова, която изпълни песента "Когато падне Пеевски"

Протеста срещу правителството в София Снимка: Георги Кюрпанов Протеста срещу правителството в София Снимка: Георги Кюрпанов Протеста срещу правителството в София Снимка: Георги Кюрпанов Протеста срещу правителството в София Снимка: Георги Кюрпанов Протеста срещу правителството в София Снимка: Георги Кюрпанов Протеста срещу правителството Снимка: Георги Палейков

Протеста срещу правителството Снимка: Георги Палейков Протеста срещу правителството Снимка: Георги Палейков Граждани започнаха да се събират на Триъгълника на властта за протеста срещу правителството, организиран от "Продължаваме промяната - Демократична България".

"Протестът е с искане за „оставка на сламеното правителство и трайно изгонване на Борисов и Пеевски от властта", казват организаторите.

Очаква се студенти от различни университети, които се събраха пред Софийския университет „Св. Климент Охридски" също да се включат в протеста. Протестиращите студенти Снимка: Георги Кюрпанов На протеста в София има засилено полицейско присъствие Снимка: Георги Кюрпанов

Движението на автомобили в центъра на София вече е блокирано, а в метростанция "Сердика" има струпване на много хора.

Това е трети протест за последния месец. Първите два бяха срещу проекта на бюджета за 2026 г., който беше оттеглен след протеста миналата седмица, а от ПП-ДБ внесоха вот на недоверие към правителството. Метростанция "Сердика" е препълнена с хора Снимка: Георги Палейков

Предвидени са 19 контролно-пропускателни пункта, заяви на брифинг главен инспектор Иван Георгиев, началник-сектор „Масови мероприятия" към Столичната дирекция на вътрешните работи. Протеста в София Снимка: Пламен Кодров Протестиращите студенти Снимка: Георги Кюрпанов Протестиращите студенти Снимка: Георги Кюрпанов Протестиращите студенти Снимка: Георги Кюрпанов

Жители на Ямбол се събраха на протест с искане за оставка на правителството. Демонстрацията започна в 18:00 часа на централния площад на града, между сградите на Общината и Народно читалище "Съгласие 1862", предаде БТА. Метростанция "Сердика" е препълнена с хора Снимка: Георги Палейков

Протести има още пред сградата на Областната управа в Стара Загора, както и във Велико Търново, Разград, Габрово, Плевен, Силистра, Русе, Кърджали, Видин, Търговище, Смолян и други населени места.