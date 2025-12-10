2 организации си съперничат в организацията на протеста в Пловдив (Снимки)

От всички улици и ръкави към площад "Съединение" се стичат хора

2 различни организации застанаха на паметника на Съединението в Пловдив като организатори на днешния протест - Гласът на безгласните" и фондация "Права на животните", от една страна, "Пловдив заедно на протест", от друга. Те нямат нищо общо помежду си и недоумяват как местната власт е разрешила и на двете да бъдат на едно и също място. "Те пускат силна музика, ние също можем. Те ни принуждават да отидем в тъча. Защо са разрешени 2 протеста, тук се създава конфронтация. Искаме равнопоставеност", заяви Димитър Симеонов от "Гласът на безгласните" и "Права на животните", който се явява единият организатор. Той обясни, че е за еврото, но при тези неработещи институции за обикновените хора в малките населени места това щяло да създаде проблеми. "Властта трябва да чува гласа на народа", добави Симеонов. Калоян Калинин от "Пловдив заедно на протест"

Другият организатор - Калоян Калинин, обясни, че с хората заставали на тази проява като гражданин. "Зад нас няма организация. Опитахме се да се разберем с хората от "Гласът на безгласните, но ще призовем хората тази вечер да бъде заедно, а не разединени. Единствената ни цел е оставка на правителството", категоричен е той.

Дългогодишната преподавателка по история Диана Георгиева е сред протестиращите. "Считам, че това, което се случва, не трябва да е само на Z поколението, а на всички нас. И всички заедно да променим България", каза тя.

От всички улици и ръкави към площада се стичат хора, носят се плакати, веят се знамена. Събира се подписка за оставка на кабинета. Има много полиция, в целия периметър са разставени униформени. Протестиращите започнаха да се събират още преди 18 часа.

Очаква се около 19,30 протестиращите да се отправят шествие към панаира. По тази причина до 21,30 часа до 21.30 часа се ограничава движението по бул. "Шести септември", в участъка между бул. "Руски" и бул. "Цар Борис III Обединител", както и по бул. "Цар Борис III Обединител", между бул. "България" и ул. "Граф Игнатиев". "Ела отново, ела културно", призоваваха организаторите в дните след протеста на 1 декември. Димитър Симеонов от "Гласът на безгласните" и фондация "Права на животните"