Род Стюарт дойде с две гардеробиерки

Протестно шествие с искане за оставка тръгна във Варна (Снимки и видео)

Надежда Алексиева

Многобройно шествие запълни централни улици във Варна. Снимка: Надежда Алексиева

Варненци се присъединиха към призивите за протест в цялата страна и в 18 ч. стотици тръгнаха на протестно шествие с искане за оставка на правителството.

Събралите се на площад „Съединение" - градинката на Червения площад, тръгнаха по бул. "Цар Освободител" в посока Икономическия университет, като движението в района е отцепено.

Сред тях има предимно млади хора, както и деца, хора с велосипеди, дори и с инвалидни колички.

Хората скандират "Оставка и затвор".

Шествието върви по ларгото на бул. "Княз Борис" и наближава площад "Независимост", където ще има импровизиран подиум за изказвания на участници.

