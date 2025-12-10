Още в началото организаторите на протеста в Пловдив се сдърпаха (Снимки, видео)

"Искаме полицията да раздели сцената с кордон", заявиха от "Гласът на безгласните". "Събирай тонколоните", реагираха другите

Минути след началото на протеста в Пловдив пролича напрежение между двете сдружения, които го организират. Ваня Симеонова от "Гласа на безгласните" обяви, че кметицата на район "Западен" Тони Стойчева от ПП е забранила да им дават микрофона, тъй като те го плащали. Площад "Съединени" е пълен с хора.

"Ние нищо не плащаме, госпожо. Ние сме обикновени хора. Който иска да дойде с нас към тунела, който иска - с тях към моста. Защо сме се събрали в цяла България? Българите се събудиха. Защото искаме оставка на едно правителство, което не работи за всички граждани", заяви Симеонова. И с това даде индикация, че протестът ще се разедини, тъй като минути преди нея другият инициатор - Калоян Калинин, обяви, че маршрутът ще бъде със затваряне на панаирния мост и бул. "Цар Борис III Обединител". Ваня Симеонова от "Гласът на безгласните".

"Днес ще блокираме реална пътна артерия за да покажем, че дори тези, които не са сред нас, трябва да разберат за протеста. Затваряме булеварда, затваряме моста, за да покажем колко сме много и колко сме заедно", каза още Калинин.

Стигна се и до абсурдни ситуации. "Искаме полицията да раздели сцената с кордон", заявиха от "Гласът на безгласните". "Събирай тонколоните", реагираха от другата страна - "Пловдив заедно на протест". Тони Стойчева

Тони Стойчева обяви пред "24 часа", че вина за неразбориите има местната власт, която е разрешила на двете организации да провеждат протест на едно и също място. "Когато Калоян говореше, те непрекъснато му дърпаха микрофона", обясни кметицата.

В един момент обаче страстите се поуспокоиха и в момента де скандира "Оставка" и се пеят песни. Валентин Хаджинаков с общинската съветничка от ПП-ДБ Веселина Александрова.

Един от ораторите - Валентин Хаджинаков заяви, че целта им била да блокират съществуващия модел и управляващите да престанат да ги "страхуват". Борете се за по-добра България, това е нашата държава, заяви той. Съветникът от миналия мандат Георги Величков

Сред ораторите се появи и небезизвестният общински съветник от миналия мандат Георги Величков. Той крещеше пламенно "Оставка" и ръкомахаше. "Могат да ни подкупят, но не и нашите мечти. Мои близки ми споделят, че не искат да ходят на протести, защото не виждат алтернатива. Но такава има, приятели мои, и това сме ние - оставка, оставка", крещеше той.

Очаквайте подробности!