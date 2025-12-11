С нова наредба разрешават барове на плажа само до 2% от площта му

Държавата се опитва да въведе ред за преместваемите обекти с национални стандарти, които да заместят сегашните правила, която всяка община сама си определя

Държавата прави опит да сложи ред в изграждането на барове и други обекти по плажовете и в националните курорти. Това става с проект на наредба, публикуван за обществено обсъждане.

С документа се въвеждат единни национални правила за преместваемите обекти, за задължителните дейности на плажа (спасителни и медицински пунктове, санитарни съоръжения), обектите за спортни и развлекателни дейности, заведенията, техническа инфраструктура, необходима за тяхното функциониране.

Всички те сега се уреждат по различен начин от отделните общини. Новата наредба въвежда единен подход за цялото Черноморие. Така се избягват ситуациите, при които

обект може да е позволен на един плаж, но забранен на друг

или да се допуска различно разширяване в зависимост от местните тълкувания.

Поставянето на обекти вече ще става с разрешение от главния архитект на общината въз основа на схема, която обаче се одобрява от министъра на туризма.

В проекта за наредба се посочват и ограничения - общата площ на преместваемите обекти за спортно-развлекателна дейност и заведенията за бързо обслужване, които ще бъдат поставени на морския плаж, не може да заема повече от 2 на сто от него. Същото важи и за допълнителната търговска площ към заведенията. Това е и една от ключовите промени, защото сега липсват ясни национални стандарти и всяка община определяше какво е допустимо.

На допълнителната търговска площ се допуска разполагане на преместваеми подиуми с тенти, чадъри, шатри и други слънцезащитни устройства с маси и столове за консумация. Подиумите са с твърда, равна и нехлъзгава повърхност. Разрешенията за поставяне се издават на името на концесионера или наемателя.

Преместваемите обекти на територията на националните курорти извън територията на морските плажове са с

площ не по-голяма от 20 кв. метра и максимална височина 3,60 метра

до най-високата им точка.

Проектът дефинира и отделни категории обекти и тяхното предназначение, като за всеки тип ще важат специфични технически, пространствени и конструктивни изисквания. Тук са включени разполагане на спасителни и медицински пунктове, санитарни съоръжения, обекти за спорт и развлечения.

Посочва се, че всички трябва да бъдат с лека конструкция от метал и дърво и да не препятстват достъпа до плажа. Когато се налага временно закрепване върху терена чрез сглобяема или монолитна конструкция, тя също трябва да бъде одобрена при издаването на разрешение.

На територията на националните курорти преместваемите обекти може да се разполагат на разстояние най-малко 3 метра от вътрешните граници на имота. Допуска се да са на по-малко разстояние или допрени до вътрешните граници при изричното съгласие на собствениците на съседните имоти.

След демонтиране на преместваем обект собственикът му трябва да възстановява терена във вида му преди поставянето, включително да премахне конструктивните елементи.

Консултации по предложения проект за наредба ще продължат до 8 януари 2026 г. Ако документът бъде приет, се очаква да сложи край на сегашната картина, при която всяка община определя различни правила за едни и същи обекти. Тези, които до влизането в сила на наредбата са отговаряли на условията, предвидени в правилата на съответната община, запазват статута си до изтичане на срока на действие на разрешението за поставянето им.