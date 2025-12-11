Българите харесват лукса – спят в хотели с 4 и 5 звезди

Данните на НСИ за местата за настаняване през октомври 2025 г. очертават профил на българския турист - изборът му е концентриран в двата полюса - в луксозните хотели с 4 и 5 звезди и в най-бюджетните места за настаняване с 1 и 2 звезди. Средният сегмент постепенно губи позиции.

През октомври в страната са работили 2297 места за настаняване с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и др. Те разполагат със 72,5 хиляди стаи и 155 хиляди легла. Броят им расте с близо 3% спрямо миналата година, а леглата – с 4,4%. Нощувките достигат 1,174 милиона, което годишен ръст от 8,7%.

Туристите рязко се разделят в предпочитанията си. В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 45,5% от всички нощувки на българи, което показва, че значителна част от пътуващите предпочитат висок клас условия и услуги.

Обратната картина е също ярка - 28,4% от нощувките са в хотели с ниска категория и показва растящ дял от туристите, които търсят минимален бюджет и базисни условия. В средния клас - тризвездните хотели, са били 26,1% от нощувките на българите.

Чужденците остават верни на лукса - 75% от тях нощуват в 4- и 5-звездни хотели. България явно привлича туристи, които очакват високо качество.

Пазарът расте, но неравномерно. Броят на пренощувалите през октомври достигa 568 хиляди - ръст от 11,1% спрямо година назад. Българите са 385 500 хиляди, чужденците – 182 500. Средната продължителност на престоя е съответно 1,9 нощувки за българите и 2,3 за чужденците.

Общата заетост на леглата е 24,7%, а най-висока остава в луксозния сегмент - почти 29 на сто. Последни са хотелите с 1 и 2 звезди (17,2%), но въпреки ниската заетост те привличат значителен дял от българите, което подсказва, че ниската цена е водещ фактор при избор на почивка в извън сезона.

Приходите от нощувки скачат с 16,1% до 113,3 млн. лв. Българските туристи са генерирали 65 млн., а чужденците – 48,3 млн. Луксозният сегмент остава двигател на приходите. Тенденциите показват, че пред хотелиерския бизнес има предизвикателство - или да надгражда към по-висок клас, или да оптимизира разходите в ниския сегмент.

