Започнаха да хвърлят бомбички на протеста във Велико Търново

20:15 Протестът във Велико Търново приключи току що. Без ескалации и инциденти. По първоначални данни има един отведен в полицията заради хвърлена пиратка сред протестиращите

19:05 Над 1000 са вече пред общината в Търново. Елена от Грузия, която е студентка у нас, взе думата за да каже, че и в Грузия хората са по улиците всеки ден и се борят за същото- за правото да бъдат чути и че бъдещето не принадлежи на корупцията, а на хората, които които се борят за справедливост и прозрачност.

Няколко стотин протестиращи изпълниха пространството пред общината във Велико Търново и скандират "Оставка" и "Мафията вън!". Скандирания и освирквания идват от различните краища на площада. Започнаха да се хвърлят и бомбички

Млади хора с децата си, студенти и по-възрастни са на протеста, организиран от ПП-ДБ с искания за справедливост и бъдеще в България. Появиха се обаче и други групи недоволни, които обвиниха "Промяната", от микрофона, че се опитват да яхнат недоволството и протестът е на хората.

Очакват се още провокации.