Искам да стана капитан, казва Галин, който вече е в първи клас въпреки сериозната си диагноза

Семейството му се надява на помощта на "Българската Коледа", без която няма да се справи - разходите за терапията на детето са големи

Галин е на 7 години, първокласник във варненското училище "Георги Раковски".

Има генерализирано разстройство на развитието,

мечтае обаче да стане капитан на кораб. Майка му Ваня е винаги до него, буквално - 3 години прекарва с него в детската градина, а сега всеки час седи до него на чина в класната стая.

Като негов личен асистент получава 1114 лв. месечно - затова да бъде 24 часа в денонощието с дете със специални потребности.

Галин е единственото дете в семейството. Диагнозата му вещае забавяне в развитието му, хиперактивност, проблеми с говора. Галин може да се грижи за себе си - да се храни, облича, обува, събува сам. Спи спокойно нощем. "Като всички нормални деца", казва майка му.

Основният проблем е хиперактивността

"Той не може да чака. Иска всичко да се случва бързо, на момента. Няма търпение. В училище, когато има деца на дъската, той направо се мушка отдолу под чина и отива до нея. Иска да решава задачи, иска да го изпитват както другите деца. Много говори в час, става, разхожда се", разказва тя. Затова майката седи до него на чина - да го насочва, да го успокоява, да му помага да се концентрира.

"Повечето деца го приемат добре. Приемат и мен", казва Ваня. Галин вече пише и чете, но му е трудно.

"Той иначе е много умен. Проблемът е, че е хиперактивен. Това е най-главният проблем."

Галин не ходи на занималня - посещава центрове за деца със специални потребности - местата и хората, които променят живота му. Освен това

ходи на плуване, кинезитерапия и логопед, на ерготерапия

Ползва и общински програми. Всички тези занимания се отразяват прекрасно на развитието на малкия Галин, но не бива да се спират. Затова за трета година семейството ще е благодарно, ако "Българската Коледа" помогне, поне за някои от тях.

"Разходите са огромни и непосилни за нашето семейство. Ходихме по два пъти на кинезитерапия и два пъти на логопед. Сега почнахме по един път, защото училището напредна и не смогваме, а и средствата свършиха", разказва майката.

От "Българската Коледа" семейството получава помощ в последните 2 г. по 1200 лв., които стигат за 20 ерготерапии, които са много ценни за неговото развитие. Семейството търси и други възможности за тяхното финансиране.

"Здравната каса не покрива нищо от лечението на Галин, само клинични пътеки, когато е лежал в болница", казва майката.

Галин е настанен всяка година за различни физиотерапии в различни болници в страната. След многогодишно търсене и много скъпи изследвания, които, за щастие, здравната каса поема, лекарите откриват проблема -

един от гените на Галин има мутация

"Искам да стана капитан на кораб", казвал Галин на майка си. "Честно казано, не знам как му е хрумнало. Може би от корабите - водим го на Морската гара и ги гледаме отдалече, от снимките, от книжките, от телевизията.

И нищо чудно, ако терапиите се развиват добре и напредъкът продължи, ако всичко се оправи... един ден може корабоплаването да има един специален капитан, а и Морското училище е наблизо.

Засега обаче Галин обича да играе с колички, да реди пъзели и конструктори. За Коледа си е пожелал багер. Обича и да ходи на разходки.

"Водим го на почивки. Много пътуваме, предимно в България, колкото можем да си позволим. Много е интересно за него, научава много нови неща. За Коледа ще бъдем в Рудозем на почивка, а Нова година ще посрещнем в Ямбол, при моето семейство", разказва майката.

Историята на Галин и неговата майка е история за обич, търпение и всеотдайност. За жена, която е оставила всичко, за да бъде винаги до детето си. За семейство, което се бори с диагнозата и вярва, че нещата могат да се оправят. Защото Галин иска да стане капитан на кораб. И майка му ще бъде до него, докато той плава към мечтата си.