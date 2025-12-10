ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Протестиращи изпълниха центъра на Бургас

Димчо Райков

В Бургас също излязоха на протест Снимка: Димчо Райков

Огромен митинг изпълни центъра на Бургас с викове "Оставка". 10 хиляди излязоха да протестират срещу правителството. Протестът се състои пред голям екран пред общината, но който бе изобразено голямо розово стилизирано прасе.

Докато вървеше протеста, на него се проектираха кадри на Бойко Борисов и Делян Пеевски с култови техни реплики. Главен оратор на митинга беше ексдепутата от ПП-ДБ Димитър Найденов, на сцената излизаха да говорят и обикновени граждани.

Бургас не помни от 90-те такъв митинг, коментираха местни.

