Енергията на протеста срещу властта няма да секне заради празниците, увериха в Стара Загора /снимки/

Многолюден протест тази вечер в Стара Загора поиска оставката на правителството. Снимка: Ваньо Стоилов

Многолюден митинг, афиширан като гражданска реакция срещу самозабравянето на властта, поиска тази вечер в Стара Загора оставката на правителството. Протестът се състоя пред сградата на областната управа, доката на площада пред общината вървеше празнично мероприятие от общинския културен календар с Ути Бъчваров. Това даде повод на протестиращите да обявят, че и те искат да празнуват, но предстоящите празници няма да угасят ентусиазма на протестите.

Протестът тази вечер в Стара Загора събра пред сградата на областната управа мното ентусиазирави граждани. Снимка: Ваньо Стоилов
Протестът тази вечер в Стара Загора събра пред сградата на областната управа мното ентусиазирави граждани. Снимка: Ваньо Стоилов
Знамената на протеста в Стара Загора бяха национални. Снимка: Ваньо Стоилов
Знамената на протеста в Стара Загора бяха национални. Снимка: Ваньо Стоилов
Част от лозунгите, които хората издигнаха тази вечер в Стара Загора. Снимка: Ваньо Стоилов
Част от лозунгите, които хората издигнаха тази вечер в Стара Загора. Снимка: Ваньо Стоилов

За разлика от митинга в защита на правителството и против несигурността в страната, организиран в града предната вечер от ГЕРБ и ДПС, днешният бе по-шумен, с повече ентусиазирани граждани. Те издигнаха лозунги като "Оставка" и "Няма да стане по този начин" и скандираха многократно "Нас не ни е страх", "Оставка", "Шиши вън" и "Свобода". Прозвуча и познатият от години рефрен от митингите "Всеки ден ще е така до победата".

Въпреки че бе обявен за спонтанен и граждански, някои от плакатите показаха, че все пак е бил добре подготвен. Снимка: Ваньо Стоилов
Въпреки че бе обявен за спонтанен и граждански, някои от плакатите показаха, че все пак е бил добре подготвен. Снимка: Ваньо Стоилов
Претистиращите обявиха, че предстоящите празници няма да намалят енергията на протестите срещу правителството. Снимка: Ваньо Стоилов
Претистиращите обявиха, че предстоящите празници няма да намалят енергията на протестите срещу правителството. Снимка: Ваньо Стоилов

Знамената на митинга бяха национални, нямаше партийна пропаганда. И този път негова водеща стана младата Николета Аврамова, която обяви, че е от Пазарджик, но от три години живеела в Стара Загора - град, който искала да събуди. Многократно тя предупреди хората да протестират мирно и да се пазят от провокации. Тези които взеха думата, акцентираха на това, че не мразят никого, освен корупцията.

Както и снощи, протестът бе охраняван от многобройно полиция, но дискретно.

Млада дама доведе на протеста и кученцето си. Снимка: Ваньо Стоилов
Млада дама доведе на протеста и кученцето си. Снимка: Ваньо Стоилов
Николета Аврамова, която каза, че е организатор на протеста, се изяви и като добър оратор. Снимка: Ваньо Стоилов
Николета Аврамова, която каза, че е организатор на протеста, се изяви и като добър оратор. Снимка: Ваньо Стоилов

